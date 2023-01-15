Умер барабанщик группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси

Барабанщик японской рок-группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси скончался на 71-м году жизни. Как сообщил телеканал NHK, незадолго до смерти музыкант заболел аспирационной пневмонией.
Согласно источнику, в 2020 году Такахаси удалили злокачественную опухоль головного мозга.
Музыкант начал карьеру в коллективе Sadistic Mika Band в 1972 году. Через шесть лет он вместе с композитором Рюити Сакамото и Харуми Хосоно создал группу Yellow Magic Orchestra, ставшую одним из основоположников футуристического техно-попа.
В 1978 году их песня "Computer game" была продана в количестве 400 тыс. экземпляров, а также попала в топ-20 британского музыкального чарта. Коллектив существовал до 1984 года.