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3 часа назад

Оценена вероятность приезда принца Гарри на коронацию Карла III

Lenta.ruиещё 4

Королевский историк Хьюго Викерс оценил вероятность согласия герцога Сассекского принца Гарри приехать на коронацию своего отца Карла III. Своим мнением Викерс поделился с Page Six.

Оценена вероятность приезда принца Гарри на коронацию Карла III
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, младший сын короля не примет приглашения в сложившейся на сегодняшней день ситуации, даже если получит его.

«Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия для принятия им любого приглашения. Примирение всегда возможно, но я не думаю, что инициатива будет исходить со стороны Гарри», — сказал Викерс.

Кроме того, он понадеялся, что герцог Сассекский не приедет на коронацию, так как его присутствие может отвлечь общественность от церемонии.

Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация о возможном приезде принца Гарри на коронацию отца. В декабре 2022 года источник Page Six при дворе заявил, что «очень сомневается в том, что сыну короля запретят присутствовать на коронации».

8 января источник The Times сказал:

«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль».

Это, по мнению авторов газеты, означает, что принц Гарри официально исключен из числа участников церемонии.

Однако 15 января еще один инсайдер все того же The Times выразил уверенность, что встреча, на которой принц Гарри помирится со старшим братом принцем Уильямом и Карлом III, состоится до коронации. «Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским», — заявил приближенный ко двору источник.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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