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2 часа назад

Британцы заговорили о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

РИА "ФедералПресс"

Кейт Миддлтон недавно заметили без обручального кольца. Это вызвало волну слухов о возможном разводе принцессы и принца Уэльских.

Британцы заговорили о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На днях герцогиня Кэтрин отправилась в Ливерпуль, чтобы принять участие в открытии новой больницы Королевского университета. Поклонники обратили внимание, что во время мероприятия на пальце Уэльской отсутствовало обручальное кольцо», – передает Marie Claire.

Однако тому, что на Кэтрин не было кольца, есть практичное объяснение. Она сняла украшение из соображений безопасности: украшения на руках считаются опасными для медицинского оборудования с точки зрения гигиены, поэтому персонал просит всех посетителей снять кольца и браслеты.

Принц, к слову, сопровождал жену в Ливерпуле, и выглядела пара счастливой. Визит в новую больницу – это первое официальное появление Уэльских с момента выхода книги принца Гарри.

Кейт и Уильям сохраняли молчание и невозмутимый вид. А вопрос одного из репортеров о книге Гарри просто проигнорировали.

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