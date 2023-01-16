Британцы заговорили о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон недавно заметили без обручального кольца. Это вызвало волну слухов о возможном разводе принцессы и принца Уэльских.

«На днях герцогиня Кэтрин отправилась в Ливерпуль, чтобы принять участие в открытии новой больницы Королевского университета. Поклонники обратили внимание, что во время мероприятия на пальце Уэльской отсутствовало обручальное кольцо», – передает Marie Claire.

Однако тому, что на Кэтрин не было кольца, есть практичное объяснение. Она сняла украшение из соображений безопасности: украшения на руках считаются опасными для медицинского оборудования с точки зрения гигиены, поэтому персонал просит всех посетителей снять кольца и браслеты.

Принц, к слову, сопровождал жену в Ливерпуле, и выглядела пара счастливой. Визит в новую больницу – это первое официальное появление Уэльских с момента выхода книги принца Гарри.