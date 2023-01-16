Королевский биограф объяснил, почему Карл III боится принца Гарри

"Никто лучше Карла не знает, что Гарри едва коснулся [в книге] историй, когда речь заходила о браке [его отца] с принцессой Дианой, сложных отношениях с собственными родителями и прелюбодейных отношениях с Камиллой. Озадаченный король знает, что у него есть веские причины опасаться своего сына", - написал Том Бауэр.