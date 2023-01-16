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42 минуты назад

Королевский биограф Том Бауэр объяснил, почему Карл III боится принца Гарри

Газета.Ru

Королевский биограф и писатель Том Бауэр написал колонку для Daily Mail, в которой объяснил, почему король Великобритании Карл III никак не реагирует на нападки своего младшего сына Гарри.

Королевский биограф объяснил, почему Карл III боится принца Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" Том Бауэр заявил, что король Карл III закрывает глаза на выходки принца Гарри, потому что боится обнародования еще более скандальной информации.

"Никто лучше Карла не знает, что Гарри едва коснулся [в книге] историй, когда речь заходила о браке [его отца] с принцессой Дианой, сложных отношениях с собственными родителями и прелюбодейных отношениях с Камиллой. Озадаченный король знает, что у него есть веские причины опасаться своего сына", - написал Том Бауэр.

По словам королевского биографа, молчание Карла III также можно объяснить чувством вины.

"Он достаточно хорошо осознает себя, чтобы понять, что после смерти Дианы он был не тем отцом, которым должен был быть", - заявил Бауэр.

В Букингемском дворце, как считает писатель, обеспокоены непротивостоянием короля младшему сыну.

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