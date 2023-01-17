Ник Кейв оценил помощь нейросетей в написании песен

«Спасибо за песню, но при всей любви и уважении , эта песня — чушь собачья, гротескная насмешка над тем, что значит быть человеком. Ну, мне она не очень нравится. Хотя там есть строчка "У меня адский огонь в глазах". Говорится, что песня в стиле Ника Кейва, и это отчасти правда. У меня адский огонь в глазах — это ChatGPT», — заключил музыкант.