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40 минут назад

Ник Кейв назвал написание песен с помощью нейросети насмешкой над человечеством

Lenta.ru

Австралийский музыкант, фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds Ник Кейв назвал написание песен с помощью нейросети гротескной насмешкой над человечеством. Об этом сообщается на сайте артиста The Red Hand Files.

Ник Кейв оценил помощь нейросетей в написании песен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кейв рассказал, что ему часто присылают композиции, созданные при помощи чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. Поклонники считают, что результат напоминает треки самого музыканта. Исполнитель ответил на одно из таких писем и признался, что не испытывает никакого энтузиазма по поводу этой технологии.

«Песни возникают из страданий. Они основаны на сложной внутренней человеческой борьбе за творение, и, насколько я знаю, алгоритмы не чувствуют. Данные не страдают. ChatGPT не имеет личности, он нигде не был, он ничего не претерпел, он не имел дерзости выйти за пределы своих ограничений, и, следовательно, у него нет способности к разделяемому трансцендентному опыту», — написал Кейв.

Он допустил, что воспринимает тему ИИ слишком близко к сердцу, поскольку является музыкантов. Артист подчеркнул, что сам пишет песни и постоянно находится в поиске идей, которые требуют его человечности.

«Спасибо за песню, но при всей любви и уважении , эта песня — чушь собачья, гротескная насмешка над тем, что значит быть человеком. Ну, мне она не очень нравится. Хотя там есть строчка "У меня адский огонь в глазах". Говорится, что песня в стиле Ника Кейва, и это отчасти правда. У меня адский огонь в глазах — это ChatGPT», — заключил музыкант.

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