Планирует ли принц Гарри выпустить ещё одну книгу?

Для тех, кто задается вопросом, остались ли у Виндзоров какие-либо секреты после публикации книги «Запасной», ответ, безусловно, будет положительным. Герцог Сассекский продолжил рекламный тур, посвящённый своим мемуарам — самой быстро продаваемой нехудожественной книге всех времен. В интервью, которое было дано в доме Гарри и Меган в Монтесито, герцог рассказал, что первоначальный вариант книги насчитывал 800 страниц.
«Это могли быть две книги, если так можно выразиться», — объяснил он, проведя более 50 сессий по Zoom с лауреатом Пулитцера и своим соавтором Дж. Р. Мёрингером.
Хотя многие истории были убраны для сокращения содержания, некоторые из них пропали по соображениям деликатности.
«Были и другие фрагменты, которыми я поделился с Джей Аром, сказав: "Слушай, я рассказываю тебе это для контекста, но я ни за что не включу это сюда". Послушайте, если я расскажу всё о любом из членов моей семьи, я буду разгромлен», — продолжил принц.
И всё же, несмотря на широко обсуждаемую откровенность на протяжении всей книги, у принца всегда была чёткая грань, которую он не переступит при записи своей версии событий.
«Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир знал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь простят меня. Вы можете возразить, что некоторые вещи, которые я там написал, и так поставили точку в наших отношениях. Но я вижу это так: я готов простить вас за всё, что вы сделали, и я хотел бы, чтобы вы действительно сели со мной и обсудили это вместо того, чтобы говорить, что я брежу и паранойю. Я хочу чтобы вы взяли ответственность и извинились перед моей женой», — добавил принц.
Интервью также позволяет лучше понять, почему Гарри почувствовал необходимость написать мемуары, ведь он надеется добиться многого с помощью публикации.
«Я чувствую, что это миссия моей жизни — исправить ошибки, которые привели к нашему изгнанию. Потому что это забрало мою маму, это забрало Кэролайн Флэк, которая была моей девушкой, и это почти забрало мою жену. И если это не является достаточной причиной для того, чтобы использовать боль и превратить её в цель, то я не знаю, зачем это», — добавил герцог.
Гарри хотел ещё раз подчеркнуть, насколько тяжело пришлось герцогине Сассекской во время её почти двухлетнего пребывания в доме, ведь он неоднократно возвращался домой из Лондона и заставал её плачущей во время кормления Арчи во Фрогмор Коттедж.
«Я не понимаю, почему в обществе так укоренилось мнение, что, что бы ни случилось в вашей семье, вы никогда не должны об этом говорить. Что независимо от того, что произошло, я не могу этого делать. Но королевская семья может? Из-за того, кто они такие и что они представляют? Меня воспитывали так, что будучи членом королевской семьи, ты подаёшь пример. Поэтому вы не должны использовать эту привилегию, чтобы избежать наказания. Ни один институт не застрахован от критики и проверок», — сказал принц.
И хотя Гарри признаёт, что до примирения с отцом и братом ещё очень далеко, он надеется, что в долгосрочной перспективе это будет возможно.
«Я понял, что у тебя нет друзей, особенно в семье, потому что все научились принимать эту травму как часть жизни. Как ты смеешь как личность говорить об этом, потому что это заставляет всех нас чувствовать себя очень неловко? Так что, возможно, я не нравлюсь вам в данный момент, но вы поблагодарите меня через пять или десять лет», — подытожил принц.