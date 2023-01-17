Планирует ли принц Гарри выпустить ещё одну книгу?

«Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир знал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь простят меня. Вы можете возразить, что некоторые вещи, которые я там написал, и так поставили точку в наших отношениях. Но я вижу это так: я готов простить вас за всё, что вы сделали, и я хотел бы, чтобы вы действительно сели со мной и обсудили это вместо того, чтобы говорить, что я брежу и паранойю. Я хочу чтобы вы взяли ответственность и извинились перед моей женой», — добавил принц.