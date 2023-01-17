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2 часа назад

Лариса Долина назвала Игоря Николаева "чрезвычайно одаренным"

Газета.Ru

Певица Лариса Долина поздравила в Telegram-канале композитора Игоря Николаева с днем рождения.

Лариса Долина назвала имя самого одаренного артиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Долина назвала Николаева «талантливым» и «чрезвычайно одаренным» музыкантом, который может писать композиции в абсолютно разных стилях. Артистка считает коллегу образованным и чутким мелодистом.

«А уж как Игорь песенные стихи пишет! Особенно для женщин… Как Игорь нас чувствует! Как никто другой! И я аплодирую тебе, Игорек! Миллионы людей поют и любят твои нетленные хиты! Я желаю тебе этого творческого запала еще на многие десятилетия!» — заявила певица.

17 января Николаеву исполнилось 63 года.

Люди,Лариса Долина,Игорь Николаев,
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