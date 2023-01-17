Лариса Долина назвала имя самого одаренного артиста

«А уж как Игорь песенные стихи пишет! Особенно для женщин… Как Игорь нас чувствует! Как никто другой! И я аплодирую тебе, Игорек! Миллионы людей поют и любят твои нетленные хиты! Я желаю тебе этого творческого запала еще на многие десятилетия!» — заявила певица.