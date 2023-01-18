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2 часа назад

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет

Москва24иещё 11

Старейшая жительница Земли, монахиня сестра Андрэ умерла в возраст 118 лет. Об этом со ссылкой на ее официального представителя Дэвида Тавеллу сообщает France24.

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Женщина скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где она проживала с 2009 года.

Тавелла уточнил, что смерть женщины наступила во сне.

Сестра Анрэ, в миру известная как Люсиль Рэндон, родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой, а в 41 год стала монахиней и на протяжении 28 лет трудилась в больнице в городе Виши.

В апреле 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет сестра Анрэ была признана старейшей жительницей планеты.

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