Гипнагогический сон Дали: как его использовать

Существует понятие, известное, как «гипнагогический сон Дали» или творческий сон. Но на самом деле Сальвадор Дали был не единственным, кто использовал этот тип отдыха, но он был одним из самых яростных его сторонников.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Цель такого варианта сна – стать более креативным и творческим.

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Хотя Томас Эдисон тоже практиковал гипнагогический сон, Дали усовершенствовал этот метод и распространил его более широко. Они оба, как и многие другие, были убеждены, что короткий сон в нужное время является ключом к тому, чтобы человека снова «посетили» гениальные идеи.

Известно, что такие творцы и учёные, как Альберт Эйнштейн и Льюис Кэрролл, также регулярно практиковали гипнагогический сон. Они считали, что это отличный вариант, когда есть неразрешимая проблема, когда какой-то интеллектуальный блок или просто, когда хочется проявить больше творчества.

«Дайте мне два часа активности в день, а остальные двадцать два я продолжу во сне» — Сальвадор Дали.

Что такое гипнагогический сон?

Чтобы понять, что такое гипнагогический сон, мы должны сначала поговорить о самом сне. Который, как правило, имеет две фазы: REM и non-REM. В русском варианте аббревиатура звучит как БДГ.

БДГ — это сокращение от «быстрого движения глаз». Таким образом, в «БДГ-сне» такие движения происходят, а в «не-БДГ»-сне, очевидно, их нет.

В свою очередь, не-БДГ-фаза, когда глаза спокойны, делится на четыре стадии в зависимости от глубины сна:

Онемение Лёгкий сон Лёгкий/глубокий сон Глубокая стадия медленного сна

После всех этих стадий наступает фаза быстрого сна, которая соответствует очень глубокому сну.

Термин «гипнагогический» был введён Л. Мори и относится к так называемому «сонному бодрствованию». Это соответствует второй и третьей стадиям медленного сна: лёгкому или лёгкому/глубокому сну.

Если человек просыпается на этих стадиях, некоторые образы сна, скорее всего, сохранятся в сознательном состоянии. На самом деле в это время довольно часто возникают слуховые, зрительные или тактильные галлюцинации.

Гипнагогическая сиеста Дали

Сальвадор Дали написал книгу под названием «50 волшебных секретов живописи». Там он предложил свой знаменитый гипнагогический сон.

Сядьте в кресло с подлокотниками.

Держите в руке тяжёлую металлическую ложку или ключи.

Поместите металлическую тарелку вверх дном и под руку, которая держит ложку.

Когда достигается состояние «засыпаю», ключ выпадает из руки и ударяется о металлическую поверхность, производя сильный шум.

Человек просыпается. Весь процесс можно описать короткими действиями:

И это внезапное прерывание очень полезно для новых свершений, по мнению многих людей и нашего времени.

Современный научный эксперимент

Группа учёных из Парижского института мозга решила проверить знаменитый гипнагогический сон Дали. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Учёные набрали 103 здоровых, нормально спящих человека. Всем им было дано 10 математических задач. Им также дали два правила для их решения, а третье правило от них скрыли.

Через определённое время работы им следовало сделать перерыв и по возможности поспать. Те, кто спал, должны были держать стакан в руке и просыпаться, если он упал. При этом за участниками наблюдали с помощью сканера мозга.

Анализируя результаты, было замечено, что у тех, у кого был гипнагогический сон не менее 15 секунд, утроилась возможность найти скрытое правило математических задач.

Это явление не наблюдалось ни у тех, кто не спал, ни у тех, кто достиг фазы быстрого сна. Судя по всему, Дали точно знал, о чём говорил.