Что на самом деле случилось с первым ребенком Горбачева

Всем известно, что у Михаила Горбачева и его жены Раисы Максимовны есть только одна дочь – Ирина. Однако на самом деле за 3 года до рождения Ирины Горбачева носила под сердцем сына, которого президент СССР планировал назвать Сергеем.

Ангина с последствиями

В 1949 году Раиса Максимовна Титаренко, которая впоследствии стала «первой леди» СССР, окончила школу с золотой медалью, получив тем самым возможность перебраться из Стерлитамака в Москву. Медалистка была принята на философский факультет столичного университета без вступительных экзаменов. Как иногородней, Раисе Титаренко была выделена койка в общежитии. Но послевоенный быт даже в Москве тогда еще оставался тяжелым и неустроенным.

Леонид Млечин в своей книге «Демонтаж патриархата, или Женщины берут верх» утверждает, что Раисе Максимовне не хватало средств для приобретения добротной теплой одежды. Все упомянутые обстоятельства привели к тому, что на последних курсах Титаренко тяжело заболела. У девушки диагностировали ангину, которую та перенесла на ногах. Вследствие этого у Раисы Максимовны развился ревматизм, для лечения которого врачи посоветовали ей сменить климат.

Потеря ребенка и переезд

В 1953 году, еще будучи студенткой, Раиса Титаренко вышла замуж за Михаила Горбачева. К слову, праздничную трапезу по этому поводу молодожены устроили в столовой того самого общежития. Поначалу супруги обитали в разных комнатах. Тем не менее в 1954 году, как рассказывал Горбачев, Раиса забеременела. Но у девушки начались проблемы с сердцем, и беременность пришлось прервать. Как выяснилось, Горбачева ждала сына, которого Михаил Сергеевич мечтал назвать Сергеем.

В следующем году Раисе Горбачевой представилась прекрасная возможность выполнить рекомендации врачей по поводу смены климата. После окончания вуза Михаил Горбачев по распределению вернулся в Ставрополье, где родился и вырос. Понятно, что жена последовала за ним. Однако врачи советовали Раисе Максимовне перебраться на юг исключительно для того, чтобы поправить здоровье. Рожать детей ей запрещали по-прежнему.

Рождение единственной дочери

Несмотря на предостережения медиков, Раиса Горбачева все-таки решилась на ребенка. Тем более, что, как пишет в своей книге «Женщины-«домоправительницы» России от Владимира Ульянова-Ленина до Владимира Владимировича Путина» Николай Семенов-Мерьский, в Ставропольском крае состояние здоровья Горбачевой значительно улучшилось. В 1957 году, когда супруги еще жили на съемной квартире, на свет появилась их единственная дочь Ирина.