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4 часа назад

Что на самом деле случилось с первым ребенком Горбачева

Русская семерка

Всем известно, что у Михаила Горбачева и его жены Раисы Максимовны есть только одна дочь – Ирина. Однако на самом деле за 3 года до рождения Ирины Горбачева носила под сердцем сына, которого президент СССР планировал назвать Сергеем.

Ангина с последствиями

В 1949 году Раиса Максимовна Титаренко, которая впоследствии стала «первой леди» СССР, окончила школу с золотой медалью, получив тем самым возможность перебраться из Стерлитамака в Москву. Медалистка была принята на философский факультет столичного университета без вступительных экзаменов. Как иногородней, Раисе Титаренко была выделена койка в общежитии. Но послевоенный быт даже в Москве тогда еще оставался тяжелым и неустроенным.

Леонид Млечин в своей книге «Демонтаж патриархата, или Женщины берут верх» утверждает, что Раисе Максимовне не хватало средств для приобретения добротной теплой одежды. Все упомянутые обстоятельства привели к тому, что на последних курсах Титаренко тяжело заболела. У девушки диагностировали ангину, которую та перенесла на ногах. Вследствие этого у Раисы Максимовны развился ревматизм, для лечения которого врачи посоветовали ей сменить климат.

Потеря ребенка и переезд

В 1953 году, еще будучи студенткой, Раиса Титаренко вышла замуж за Михаила Горбачева. К слову, праздничную трапезу по этому поводу молодожены устроили в столовой того самого общежития. Поначалу супруги обитали в разных комнатах. Тем не менее в 1954 году, как рассказывал Горбачев, Раиса забеременела. Но у девушки начались проблемы с сердцем, и беременность пришлось прервать. Как выяснилось, Горбачева ждала сына, которого Михаил Сергеевич мечтал назвать Сергеем.

В следующем году Раисе Горбачевой представилась прекрасная возможность выполнить рекомендации врачей по поводу смены климата. После окончания вуза Михаил Горбачев по распределению вернулся в Ставрополье, где родился и вырос. Понятно, что жена последовала за ним. Однако врачи советовали Раисе Максимовне перебраться на юг исключительно для того, чтобы поправить здоровье. Рожать детей ей запрещали по-прежнему.

«Мы женаты навечно»: история Раисы и Михаила Горбачевых

Рождение единственной дочери

Несмотря на предостережения медиков, Раиса Горбачева все-таки решилась на ребенка. Тем более, что, как пишет в своей книге «Женщины-«домоправительницы» России от Владимира Ульянова-Ленина до Владимира Владимировича Путина» Николай Семенов-Мерьский, в Ставропольском крае состояние здоровья Горбачевой значительно улучшилось. В 1957 году, когда супруги еще жили на съемной квартире, на свет появилась их единственная дочь Ирина.

На момент рождения дочери Раисе Горбачевой было 25 лет. Наверняка она могла бы подарить жизнь хотя бы еще одному ребенку. Но рисковать своим и без того слабым здоровьем Раиса Максимовна не стала. К тому же, Горбачева, скорее всего, не могла забыть о том, что случилось с ее первенцем Сергеем, и не хотела, чтобы трагедия повторилась. После рождения дочери Раиса Максимовна полностью посвятила себя своей небольшой семье и работе.

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