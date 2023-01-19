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1 час назад

Умер басист группы Screaming Trees Ван Коннер

Lenta.ruиещё 1

На 56-м году жизни скончался сооснователь, бас-гитарист и бэк-вокалист группы Screaming Trees Ван Коннер. Об этом сообщает New York Post.

Умер басист группы Screaming Trees Ван Коннер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О смерти артиста сообщил его брат, участник музыкального коллектива Гэри Ли. Он уточнил, что Коннер долгое время боролся с болезнью. Причиной смерти музыканта стала пневмония.

«Он был одним из самых близких друзей, которые у меня когда-либо были, и я очень любил его. Я буду скучать по нему вечно», — сообщил Ли.

Screaming Trees была основана в 1980-х. В 1990 году участники коллектива начали сотрудничество с лейблом Epic Records.

Широкую популярность группе принес альбом Sweet Oblivion, выпущенный спустя два года после подписания контракта с лейблом. Вошедшая в пластинку композиция Nearly Lost You попала в пятерку лучших песен на радио Modern Rock, а сам альбом появился в чарте Billboard 200.

В 2000-м группа Screaming Trees распалась.

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