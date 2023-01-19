Знаменитости, которые совершили преступление и были оправданы

В жизни этих звезд были темные пятна.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Джей Зи

Видео дня

Сейчас рэпер считается одним из самых влиятельных музыкантов и продюсеров в мире, но его детство вряд ли можно назвать счастливым. Рос Джей Зи в бедной семье, а в 12 лет повздорил с братом и выстрелил ему в плечо. Тогда будущую знаменитость оправдали, а спустя 15 лет у артиста снова произошел конфликт. На этот раз рэпер поскандалил с продюсером и нанес ему удар ножом. Джей Зи осудили на три года условно. После этого он решил измениться и больше никогда не связывался с криминалом.

Марк Уолберг

Звезда франшизы «Трансформеры» в юности страдал от наркотической зависимости, под действием запрещенных препаратов Марк ограбил аптеку и избил находящихся в ней туристов из Вьетнама. Один из посетителей получил тяжелое сотрясение мозга, после которого так и не смог оправиться.

Уолберга посадили в тюрьму на 4 года, но выпустили за примерное поведение. С тех пор актер решил полностью изменить свою жизнь.

Мэттью Макконахи

Актер, в отличие от коллег по цеху, ни на кого не нападал, но все же соседи в 1999 году вызвали полицию в дом артиста. Мэттью в два часа ночи играл на бонго, слушал музыку и пел, мешая спать всему району. Оказалось, что он употребил запрещенные препараты и не отдавал себе отчет в том, что происходит.

Уилл Смит

Весельчак Уилл далеко не всегда был примерным семьянином и хорошим парнем: в 1999 году актер вступил в горячий спор в одном из баров. Конфликт вышел из-под контроля и Смит ударил посетителя, сломав ему скулу. Из-за этого происшествия мужчина едва не потерял зрение. Уилла судили, но приговорили лишь к исправительным работам и посещению терапии. Благодаря психиатру, актер сумел справиться с агрессией.

Мэтью Бродерик