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3 часа назад

Знаменитости, которые совершили преступление и были оправданы

WomanHit.ru

В жизни этих звезд были темные пятна.

Знаменитости, которые совершили преступление и были оправданы
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Джей Зи

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Сейчас рэпер считается одним из самых влиятельных музыкантов и продюсеров в мире, но его детство вряд ли можно назвать счастливым. Рос Джей Зи в бедной семье, а в 12 лет повздорил с братом и выстрелил ему в плечо. Тогда будущую знаменитость оправдали, а спустя 15 лет у артиста снова произошел конфликт. На этот раз рэпер поскандалил с продюсером и нанес ему удар ножом. Джей Зи осудили на три года условно. После этого он решил измениться и больше никогда не связывался с криминалом.

Марк Уолберг

Звезда франшизы «Трансформеры» в юности страдал от наркотической зависимости, под действием запрещенных препаратов Марк ограбил аптеку и избил находящихся в ней туристов из Вьетнама. Один из посетителей получил тяжелое сотрясение мозга, после которого так и не смог оправиться.

Уолберга посадили в тюрьму на 4 года, но выпустили за примерное поведение. С тех пор актер решил полностью изменить свою жизнь.

Мэттью Макконахи

Актер, в отличие от коллег по цеху, ни на кого не нападал, но все же соседи в 1999 году вызвали полицию в дом артиста. Мэттью в два часа ночи играл на бонго, слушал музыку и пел, мешая спать всему району. Оказалось, что он употребил запрещенные препараты и не отдавал себе отчет в том, что происходит.

Уилл Смит

Весельчак Уилл далеко не всегда был примерным семьянином и хорошим парнем: в 1999 году актер вступил в горячий спор в одном из баров. Конфликт вышел из-под контроля и Смит ударил посетителя, сломав ему скулу. Из-за этого происшествия мужчина едва не потерял зрение. Уилла судили, но приговорили лишь к исправительным работам и посещению терапии. Благодаря психиатру, актер сумел справиться с агрессией.

Мэтью Бродерик

В молодости муж Сары Джессики Паркер часто бывал в Ирландии, в одну из поездок Мэтью взял возлюбленную — звезду фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей. Пара спешила на ужин с друзьями, поэтому Бродерик решился на опасный обгон: выехав на встречную полосу, он лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Водитель погиб, а Мэтью обвинили в неаккуратном вождении и заставили выплатить штраф в размере 175 долларов.

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