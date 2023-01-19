«Он самый терпеливый человек с прекрасным чувством юмора»

Принц и принцесса Монако, Альбер и Шарлен, дали эксклюзивное интервью, в котором рассказали о дружбе с Карлом III и о том, что находятся в предвкушении предстоящей коронации монарха. «Я уверен, что это будет невероятная и очень трогательная церемония. Мы поддерживаем связь с Карлом III с тех пор, как он стал королём. Я уверен, что монарх добавит личные штрихи к торжественной церемонии», - отметил князь Альбер II. Принцесса Шарлен также поддержала супруга и без тени сомнения заявила, что они не собираются пропускать коронацию.

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Известно, что торжественную церемонию возглавит архиепископ Кентерберийский, и на мероприятие уже было отправлено 2 000 приглашений. Стоит отметить, что изначально Карл III планировал провести коронацию более скромно, однако, как оказалось, помпезности и масштаба не избежать.

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Принц Альбер рассказал, что его дружбу с Карлом III можно назвать по-настоящему уникальной. Их статус и общее дело стали толчком к развитию нескольких совместных проектов, а также работе с благотворительными фондами. «Его Величество по-прежнему очень занят, но мы всегда были заинтересованы в решении этих вопросов. Я внимательно следил за ходом конференции СОР, которая состоялась в Шарм-эш-Шейхе и Монреале прошлой осенью. Мы также сотрудничаем с ним и развиваем несколько совместных проектов, которые касаются океанов и лесов. Я называю Карла III "пионером по защите окружающей среды"», — рассказал принц.