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1 час назад

Умер певец и гитарист Дэвид Кросби

Lenta.ruиещё 10

В возрасте 81 года умер американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление вдовы музыканта Джан Дэнс.

Умер певец и гитарист Дэвид Кросби
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дэнс рассказала журналистам, что Кросби боролся с тяжелой болезнью. Восемь месяцев назад музыкант заявил о решении прекратить выступать вживую, объяснив это тем, что в 80 лет делать это не просто. Однако недавно он говорил, что передумал и рассчитывает вернуться на сцену.

Дэвид Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Ранее сообщалось, что актер сериала «Ладога» Арсен Суховский умер в 18 лет. Причина его смерти не уточняется.

Люди,Дэвид Кросби,
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