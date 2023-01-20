Как главный диктор СССР исправлял свой немосковский говор

Вопреки расхожему мнению, Юрий Левитан стал известным диктором не в одночасье. Многие считают, что популярным Левитана сделал Сталин, который однажды ночью услышал его голос. На самом деле допуску Юрия Борисовича к микрофону предшествовала тяжелая работа над собой.

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Юрий Борисович Левитан родился в 1914 году в городе Владимире в семье портного. В детстве Левитан ничем не отличался от остальных детей, разве что зычным голосом. Именно за этот голос будущий диктор и получил прозвище Юрка-труба. Нередко женщины просили мальчика позвать своих загулявших отпрысков домой. Левитан выкрикивал их имена так, что слышно было на весь квартал. Видимо, Юрий Борисович уже тогда понял, где ему искать признания своего таланта. Недаром после окончания школы он решил поступить в кинотехникум. Однако там его ждала неудача. Данные у абитуриента были налицо, но окающий владимирский говор членов приемной комиссии лишь рассмешил.

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Но Юрия явно вела сама судьба. Вскоре он наткнулся на объявление о наборе дикторов во Всесоюзный комитет по радиовещанию. Левитан успешно прошел отбор и был зачислен в штат. Вот только диктором он стал лишь номинально, на самом же деле был мальчиком на побегушках: готовил и разносил другим сотрудникам чай и бутерброды, а также различные документы. Однако глубокий бас, казалось бы, еще совсем юного Левитана незамеченным не остался. Вскоре Юрию наконец предложили зачитать пробный текст. С этого момента Левитан понял, что для того, чтобы добиться желаемого, ему необходимо неустанно работать над собой и своим произношением, а главное – избавиться от владимирского выговора.

Последнее было главным условием, при котором Юрия Левитана приняли в комитет по радиовещанию. Поначалу, как признавался сам Юрий Борисович, он работал только с копиями текстов. Дело в том, что кроме обычных пометок, которые делали остальные дикторы (выделяли смысловые куски, подчеркивали главные фразы), Левитан ставил и свои, дополнительные. Так, предложение «Течет вода» он исправлял так, что получалось: «Тичет вада». Нередко после того, как текст, который был у Левитана, просматривал редактор, он ругался: «Что за вопиющая неграмотность! Какое безобразие! Кто это правил?». Именно поэтому Юрий во избежание подобных проблем всегда вооружался копиями текстов.

Как утверждает В.М. Возчиков, автор издания «Юрий Левитан: 50 лет у микрофона», со ссылкой на слова самого Юрия Борисовича, через 2-3 года ему удалось избавиться от окающего говора, который был, кстати, ему очень дорог. Однако Левитану было также необходимо и трудиться над своей дикцией. В этом ему помогали необычные упражнения. К примеру, он часто произносил речь, стоя на руках вниз головой. Практиковал Юрий Борисович и ночные побудки. Он считал, что даже спросонья обязан был произнести все слова так, чтобы не к чему было придраться. Неоценимую помощь оказали Левитану и педагоги, которые в те годы были в дикторских отделах.

Старания Юрия Левитана увенчались успехом: его наконец начали допускать к микрофону, чаще всего по ночам. Для того, чтобы доказать свою пригодность, Левитан готов был пойти на все. Как пишет в издании «Аудиокультура ХХ века» Александр Шерель, однажды Юрий Борисович на спор, стоя на голове, прочитал газету «Правда» и ни разу не запнулся. По счастливому стечению обстоятельств, январской ночью 1934 года радио слушал Иосиф Сталин, который, как известно, любил работать именно по ночам. В тот момент Юрий Левитан как раз зачитывал доклад вождя XVII съезду партии. Сталину голос Левитана пришелся по душе, и вскоре председателю радиокомитета было дано указание сверху использовать Левитана для обнародования самых важных материалов.