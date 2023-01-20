Как сложилась жизнь художницы, не имевшей рук

Творчество Сары Биффин, родившейся без конечностей, сегодня снова на пике интереса. Этой художнице XIX века, пробившейся к успеху вопреки всему, посвящен коллективный сборник исследований под выразительным названием «Без рук»

Фото: TheArtNewsPaper.ru TheArtNewsPaper.ru

Уже при жизни Сары Биффин (1784–1850) ее деятельность получила широкое признание. Родившись в английском Сомерсете без рук и ног (из-за врожденного заболевания, известного теперь как синдром фокомелии), она научилась шить, писать и рисовать ртом. Начав со странствий по ярмарочным балаганам, Биффин в итоге добилась статуса профессионального портретиста-миниатюриста. Ее работы экспонировались в Королевской академии, а среди покровителей художницы были монаршие особы.

Видео дня

Несмотря на то что произведения Биффин входят в публичные коллекции и о ней даже есть запись в Оксфордском национальном биографическом словаре, до недавнего времени ее имя и наследие были подзабыты. Но внезапно все изменилось. На проведенной Sotheby’s в 2019 году распродаже коллекции Эрики Поль-Штрёер автопортрет Сары Биффин ушел за невероятные для художницы £137,5 тыс. А в 2020-м, снова на Sotheby’s, одна из ее филигранно выполненных акварелей с перьями, оцененная в £4–6 тыс., была продана за сумму более чем £60 тыс.

TheArtNewsPaper.ru

Книга «Без рук», сопровождающая выставку в лондонской галерее арт-дилера Филипа Молда (до 21 декабря), опубликована в тот момент, когда к Биффин возвращается прежняя слава. Мода на ее работы сов­пала с растущим интересом и коммерческим аппетитом к темам, касающимся разнообразия и инклюзивности. Однако эссе, включенные в это издание, выходят за рамки простого возрождения репутации.

Элли Смит обнаружила важный факт: оказывается, это не родители предложили ее услуги ярмарочному шоумену мистеру Дюксу, а она сама заключила с ним контракт, когда ей исполнилось 20. Новая хронология подробно описывает маршруты ее путешествий в качестве диковины на местных ярмарках. А вот исследование Эммой Резерфорд искусства Биффин — автопортретов, акварельных натюрмортов (особенно изящных и искусно написанных перьев), пейзажных виньеток и портретных миниатюр на заказ — интересно тем, что работы оцениваются в контексте других успешных художников, ее современников и современниц, например Эммы Элеоноры Кендрик, а не через призму физической ущербности главной героини.

Хотя полностью отделить творчество Биффин от истории ее жизни невозможно. Глядя на автопортреты, где она представляет себя аристократкой, но с честным изображением своего облика, нельзя не задуматься о повседневных проблемах. Эссака Джошуа, специалист по истории инвалидности, предлагает именно этот важный ракурс. Хотя Биффин удавалось избегать чересчур уничижительных характеристик в свой адрес (например, ее довольно тактично, хотя и без сочувствия, упомянул в нескольких романах Чарльз Диккенс), на афишах ее позиционировали как «чудо без конечностей».

TheArtNewsPaper.ru