Какие суперспособности были у Роы Кулешовой

Роза Кулешова – одна из немногих людей с паранормальными способностями, чье имя было хорошо известно еще в советскую эпоху. Правда, до сих пор исследователи спорят – действительно ли Роза могла видеть кожей?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Чтение пальцами

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Родилась Роза в 1940 году в уральском селе Покровка под Нижним Тагилом. Вырастила ее бабушка, которая рано умерла. После кончины бабушки у девочки начались припадки эпилепсии. Из-за проблем со здоровьем она не смогла окончить десятилетку: после седьмого класса устроилась санитаркой в больницу.

В 1960 году девушка поступила на курсы художественной самодеятельности. После их окончания она стала руководить драмкружком в обществе слепых. Слепые читали тексты, используя так называемую азбуку Брайля. Кулешовой захотелось тоже попробовать. Сначала она взяла вырезную азбуку, которой пользовались первоклассники. За две недели ей удалось научиться читать по ней слова «не глядя». Потом она попыталась читать также вслепую книжку с обычными буквами. Сначала ощущала пальцами только шероховатость напечатанного на бумаге текста. Но прошло полтора года – и она натренировалась так, что преспокойно читала текст, не заглядывая в книгу.

Весной 1962 года Роза с ангиной угодила в больницу, где ей сделали операцию по удалению миндалин. Как-то раз она предложила однопалатницам показать, что умеет читать с закрытыми глазами. Ей завязали глаза и дали в руки раскрытую книгу. Роза принялась водить пальцами по странице и прочитала вслух три строчки. Женщины были так поражены, что рассказали о феномене лечащему врачу. Тот позвал Кулешову к себе кабинет и дал медицинскую книгу, которая была завернута в наволочку. Закрыв глаза ладонью, Роза прочитала вслух целую страницу. С подачи доктора вскоре в местном издании опубликовали статью о Кулешовой.

Циркачка и учительница

В результате ее пригласили работать в цирк в Нижнем Тагиле. Представления с участием Розы всегда собирали много публики. На арене Кулешовой приходилось читать с закрытыми глазами, а также распознавать цвета и очертания различных объектов, не глядя на них и не прикасаясь к ним руками.

В 1965 году Роза переехала в Свердловск, где устроилась на работу в школу для слепых детей. Она принялась обучать их читать и ориентироваться в окружающем пространстве по своему методу. Правда, в педагогических целях детям не говорили, что их учительница на самом деле зрячая.

Особенно восприимчивым учеником оказался мальчик по имени Саша Никифоров. Благодаря Розе ему удалось научиться узнавать предметы на расстоянии и ходить без палки и без сопровождения.

Кожное зрение или ясновидение?

Одновременно Розой заинтересовались ученые. С ней проводили многочисленные эксперименты, причем не только в Свердловске, но и в Москве. Например, завязывали глаза и помещали между ней и книгой плотную перегородку. Однако женщина все равно могла прочитать любой текст из книги, независимо от уровня его сложности. Еще ее просили доставать на ощупь из темного полотняного мешка или плотного запечатанного конверта цветные карточки и определять их цвета. Но если речь шла о конверте, то Кулешова точно называла цвета только трех карточек, лежащих сверху, а остальные виделись ей смутно.

Оказалось, что Роза способна читать не только с помощью кистей рук, но и прикасаясь к тексту локтями и ступнями – правда, только обнаженными. Так, в ходе одного эксперимента ей нужно было прочитать вслух название журнала, который лежал под столом. Женщина подошла к столу, прикоснулась к журналу босой ногой и прочла: «Молодой конструктор». Но мгновенно поправилась: «Нет, “Моделист-конструктор!”» Экспериментаторы решили, что для нее просто было непривычно слово «моделист».

Вокруг имени Розы Кулешовой и сегодня ходит множество слухов и легенд. Одни утверждают, что она была аферисткой и мистифицировала людей, подглядывая через повязку (хотя тогда ее было бы несложно разоблачить). Другие – что она вовсе не читала кожей, а обладала сильным ясновидческим даром. Кстати, никаких финансовых дивидендов за свой дар женщина не получала, жила на крохотную зарплату посудомойки.