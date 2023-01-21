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2 часа назад

Sun: Маск усилил безопасность в доме отца и нанял себе сотню телохранителей

Газета.Ru

Предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике, а также нанял для себя около 100 телохранителей на фоне страха похищения. Об этом сообщает издание The Sun. Информацию об усилении мер предосторожности предоставил отец бизнесмена.

Sun: Маск усилил безопасность в доме отца и нанял себе сотню телохранителей
Фото: Mike Blake/ReutersMike Blake/Reuters

"Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - подчеркнул Эррол.

По его словам, сейчас за безопасность основателя SpaceX и Tesla отвечают не менее 100 сотрудников службы безопасности. Илон стал опасаться за свою жизнь после публикации файлов Twitter, в том числе связанных с американскими властями. Также Эррол Маск добавил, что в декабре на фоне опасений со стороны сына дом отца предпринимателя в ЮАР оборудовали высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами. В октябре в American Thinker допустили, что Маск столкнется с расследованиями и травлей подобно бывшему президенту США Дональду Трампу.

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