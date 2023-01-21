Советский и литовский писатель Григорий Канович умер в Израиле

В Израиле в возрасте 93 лет умер известный советский и литовский писатель Григорий Канович. Об этом сообщило посольство Израиля в Литве на своей странице в Twitter.

В посольстве Израиля выразили соболезнования в связи со смертью писателя и добавили, что великий талант Кановича, сохранившийся в его произведениях, будет продолжать удивлять и вдохновлять будущие поколения.

Григорий (настоящее имя — Яков) Канович родился в городе Ионава в Литве в 1929 году в семье портного. В 1953 году он окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета, при этом печатается он стал с 1949 года. Канович является автором более 30 произведений, включая романы, сборники пьес, киносценариев, рассказов, эпиграмм и пародий, лирических стихов. Он писал на русском языке, а также переводил чужие произведения с литовского и идиша на русский.