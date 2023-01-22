Елизавета II благословила принца Эндрю на титул "Его королевское высочество"

Королева Великобритании Елизавета II при жизни дала принцу Эндрю благословение на использование титула «Его королевское высочество» в частном порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Telegraph.

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По информации издания, герцогу Йоркскому удалось добиться от королевы разрешения использовать титул после многочисленных частных бесед. Как уточняет The Telegraph, принц Эндрю так и не получил возможность использовать титул до смерти Елизаветы II, и теперь его судьба в руках короля Карла III, с которым у принца «совсем другие отношения».

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стали известны его близкие отношения с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын королевы выплатил ей $12 млн в качестве компенсации.