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20 минут назад

Telegraph: Елизавета II благословила принца Эндрю на титул "Его королевское высочество"

Газета.Ruиещё 1

Королева Великобритании Елизавета II при жизни дала принцу Эндрю благословение на использование титула «Его королевское высочество» в частном порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Telegraph.

Елизавета II благословила принца Эндрю на титул "Его королевское высочество"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, герцогу Йоркскому удалось добиться от королевы разрешения использовать титул после многочисленных частных бесед. Как уточняет The Telegraph, принц Эндрю так и не получил возможность использовать титул до смерти Елизаветы II, и теперь его судьба в руках короля Карла III, с которым у принца «совсем другие отношения».

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стали известны его близкие отношения с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын королевы выплатил ей $12 млн в качестве компенсации.

Ранее The Telegraph писала, что принц Гарри стал первым членом королевской семьи, публично осудившим обвиненного в сексуальном насилии принца Эндрю.

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