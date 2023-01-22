Елизавета II благословила принца Эндрю на титул "Его королевское высочество"

Королева Великобритании Елизавета II при жизни дала принцу Эндрю благословение на использование титула «Его королевское высочество» в частном порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Telegraph.
По информации издания, герцогу Йоркскому удалось добиться от королевы разрешения использовать титул после многочисленных частных бесед. Как уточняет The Telegraph, принц Эндрю так и не получил возможность использовать титул до смерти Елизаветы II, и теперь его судьба в руках короля Карла III, с которым у принца «совсем другие отношения».
Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стали известны его близкие отношения с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын королевы выплатил ей $12 млн в качестве компенсации.
Ранее The Telegraph писала, что принц Гарри стал первым членом королевской семьи, публично осудившим обвиненного в сексуальном насилии принца Эндрю.