Мальдивы: какие народы проживают на популярном курорте

Мальдивы – маленькая, во всех пониманиях, Азиатская страна. Она располагается на острове на расстоянии 1000 км от берега, а ее население на данный момент оценивается в 575 067 человек, среди которых представители разных национальностей из разных стран. “Рамблер” расскажет, какие народы живут на маленьком курортном острове.

Основная нация

Самой крупной этнической группой на мальдивах является индоарийский народ – Дхивехи. Ранее большинство его представителей можно было встретить в Южной Азии, Африке и Ближнем Востоке. На данный момент, помимо острова, представители Дхивехи проживают на территории Индии.

Диаспора мальдивцев

Мальдивцы мигрировали за пределы родины по абсолютно разным причинам, включая низкий уровень образования, политические репрессии и экологическую нестабильность. Люди разъехались по разным странам. В данный момент представителей мальдивской диаспоры можно встретить на территории Индии и Пакистана.

Бангладешцы

Численность населения – 55 000 человек, и на данный момент это этническое меньшинство является крупнейшим в стране. Большинство людей этой народности иммигрировали на остров, рассчитывая убежать от бедности, найти работу и подходящие условия для жизни и труда. Открыв для себя комфортные условия, они стали звать на новую территорию своих родных и близких.

Филиппинцы