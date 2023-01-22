Мальдивы: какие народы проживают на популярном курорте

Мальдивы – маленькая, во всех пониманиях, Азиатская страна. Она располагается на острове на расстоянии 1000 км от берега, а ее население на данный момент оценивается в 575 067 человек, среди которых представители разных национальностей из разных стран. “Рамблер” расскажет, какие народы живут на маленьком курортном острове.
Самой крупной этнической группой на мальдивах является индоарийский народ – Дхивехи. Ранее большинство его представителей можно было встретить в Южной Азии, Африке и Ближнем Востоке. На данный момент, помимо острова, представители Дхивехи проживают на территории Индии.
Мальдивцы мигрировали за пределы родины по абсолютно разным причинам, включая низкий уровень образования, политические репрессии и экологическую нестабильность. Люди разъехались по разным странам. В данный момент представителей мальдивской диаспоры можно встретить на территории Индии и Пакистана.
Численность населения – 55 000 человек, и на данный момент это этническое меньшинство является крупнейшим в стране. Большинство людей этой народности иммигрировали на остров, рассчитывая убежать от бедности, найти работу и подходящие условия для жизни и труда. Открыв для себя комфортные условия, они стали звать на новую территорию своих родных и близких.
По численности эта национальность сильно уступает остальным. На данный момент на мальдивах живет около 500 филиппинцев, большинство из них мигранты, которые в основном здесь работают. Однако среди них есть и те, кто являются экспатриантами, то есть были выселены за пределы родины и лишены гражданства. Многие представители этого народа не нашли здесь подходящих условий для жизни, а потому мечтают вернуться на родину.