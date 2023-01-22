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33 минуты назад

Ученые назвали самые любвеобильные нации в мире

runews24.ru

Аналитики, которые изучают проблемы отношений людей, назвали американцев самыми любящими среди всех других национальностей.

Ученые назвали самые любвеобильные нации в мире
Фото: runews24.rurunews24.ru

В исследованиях «Треугольная шкала любви» участвовали свыше 100 специалистов со всего мира. Группа ученых проанкетировала около 9474 человек в возрасте от 18 лет из 45 стран мира. Ученые хотели узнать об их опыте романтических отношений.

Исследователи сделали акцент на корреляции уровня модернизации, гендерного равенства и коллективизма с уровнем любви между людьми.

Обозреватель Big Think Росс Померой пишет, что жители США показывают самые высокие чувства любви, преданности и надежности в партнерских отношениях. В одном ряду с ними стоять жители Италии, Португалии и Венгрии.

А вот самыми бездушными в плане любви названы китайцы и немцы, а также жители Турции и Пакистана.

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