Ученые назвали самые любвеобильные нации в мире

Аналитики, которые изучают проблемы отношений людей, назвали американцев самыми любящими среди всех других национальностей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В исследованиях «Треугольная шкала любви» участвовали свыше 100 специалистов со всего мира. Группа ученых проанкетировала около 9474 человек в возрасте от 18 лет из 45 стран мира. Ученые хотели узнать об их опыте романтических отношений.

Исследователи сделали акцент на корреляции уровня модернизации, гендерного равенства и коллективизма с уровнем любви между людьми.

Обозреватель Big Think Росс Померой пишет, что жители США показывают самые высокие чувства любви, преданности и надежности в партнерских отношениях. В одном ряду с ними стоять жители Италии, Португалии и Венгрии.