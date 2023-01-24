Человек в футляре: кем на самом деле был Юрий Андропов

Наступивший 40 лет назад 1983 год среди историков получил неформальное название «год Андропова». Речь идёт о Генеральном секретаре ЦК КПСС Юрии Владимировиче Андропове, управлявшем Советским Союзом чуть больше 15 месяцев – с ноября 1982-го по февраль 1984 года.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Хоть и очень недолго длилось его правление, но Андропов до сих пор остаётся одним из самых загадочных правителей страны. Неудивительно, что уже при жизни вокруг его имени родилось немало легенд. Многие из них живут и поныне. Попробуем разобраться хотя бы в самых интересных из них…

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Легенда номер один: еврей или нееврей?

Разговоры о возможном еврейском происхождении Юрия Владимировича возникли по причине того, что он единственный из советских вождей, который в автобиографии никогда не указывал своего национального происхождения.

Официальная автобиография Юрия Андропова в советские годы звучала довольно скупо:

«Родился в 1914 году. Отец был из донских казаков, железнодорожный служащий, мать из мещан. Мать умерла в 1919 году, когда мне было пять лет, отец – в 1929 году. Мать моя родителей не помнила. Рано вышла замуж и вскоре после моего рождения развелась с мужем. Её второй муж, мой отчим – Фёдоров Виктор Алексеевич. В его семье я воспитывался вплоть до окончания железнодорожной школы в 1930 году, до начала самостоятельной жизни».

Впрочем, исследователям жизни Андропова удалось выяснить, что мать до замужества носила фамилию Файнштейн, что только усилило разговоры о еврейских корнях Генерального секретаря и породило множество версий о родственниках Андропова. Этим любопытным версиям, наверное, стоит посвятить отдельную публикацию.

А пока изложу вариант андроповской биографии от московской журналистки Оксаны Химич, которая была вхожа в андроповскую семью и которая, как мне кажется, наиболее близка к истине:

«Мать Юрия Владимировича, совсем крохотную, подкинули к дверям дома зажиточного московского купца Карла Файнштейна. В плетёной корзинке, в которой находился младенец, не было ни записки с именем, ни сведений о родителях. Поэтому, когда купец решил девочку удочерить, он дал ей свою фамилию. Так и появилась метрика с записью: Евгения Карловна Файнштейн. Приёмные родители воспитывали Женю, как свою собственную дочь. Дали достойное образование (она стала учительницей музыки), подыскали подходящего супруга».

Карл Файнштейн торговал часами и ювелирными украшениями. Семейный бизнес у супругов – выходцев из Финляндии – был успешным. Поэтому смогли дать приёмной дочери хорошее образование. Мать Юрия Андропова, Евгения Файнштейн, с 1913 года начала преподавать в московской женской гимназии Минсбаха. Она вышла замуж за железнодорожного инженера Владимира Андропова, который и стал отцом будущего шефа КГБ. К тому времени семья перебралась на Северный Кавказ, куда мастера перевели по службе. Владимир Андропов умер от тифа в годы гражданской войны.

В 1921 году Евгения Карловна вторично вышла замуж за машиниста паровоза Виктора Фёдорова. Вскоре она скончалась, и семья перебралась в Моздок (Северная Осетия), где Юрий окончил семилетнюю железнодорожную фабрично-заводскую школу. Его отчим преподавал там слесарное дело. Здесь Юрий вступил в комсомол, и отсюда началась его многолетняя успешная комсомольско-партийная карьера, вознёсшая его на вершины власти…

В начале 30 х годов Юрий Владимирович окончил водный техникум города Рыбинска, после чего ушёл на освобождённую комсомольско-партийную работу. Много лет проработал в Карелии, где отличился в годы Великой Отечественной войны. А в 1951 году перебрался в Москву – сначала в ЦК партии, а потом в Министерство иностранных дел. В высших кремлёвских кругах Андропова заметили в 1956 году, когда он, занимая пост советского посла в Будапеште, принял активное участие в подавлении венгерского антикоммунистического мятежа.

С этого момента началась его стремительная карьера в коридорах ЦК КПСС. В 1967 году Андропов был назначен председателем КГБ СССР, в мае 1982 года он стал вторым секретарём ЦК по идеологии, а осенью того же года, после смерти Леонида Ильича Брежнева, возглавил всю Советскую страну…

Легенда номер два: Андропов подготовил перестройку

Отчасти это, конечно же, так, потому что все главные деятели перестройки – Михаил Горбачёв, Николай Рыжков, Евгений Примаков и многие другие – были выходцами именно из андроповской ­команды ЦК. Но хотел ли реально Андропов гибели советской державы? Тут всё гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Его правление было слишком коротким, чтобы понять истинные цели Генерального секретаря. У большинства советских граждан сложилось ощущение, что все «андроповские реформы» свелись исключительно к попытке упрочить социалистическую экономическую систему путём резкого укрепления трудовой дисциплины. Я сам помню, как во времена Андропова в кинотеатрах прерывались сеансы фильмов, и крепкие ребята с красными повязками принимались проверять у кинозрителей документы, интересуясь, почему они находятся не на работе, а в кино. И не дай Бог, если у вас не окажется бумажки, подтверждающей ваш законный отпуск или выходной… Неприятностей потом точно не оберёшься!

Впрочем, как свидетельствуют историки, укрепление дисциплины было только частью андроповских планов.

Вот что мне рассказывал бывший начальник Аналитического управления КГБ СССР, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов: «Я работал под его руководством долгие годы. Часто ходил к нему на доклад. Он производил на меня впечатление человека, умеющего мыслить здраво и трезво оценивать обстановку. Я не помню случаев, когда бы он ошибался в оценке той или иной ситуации, хотя, как и у любого другого человека, ошибки у него были…».

И действительно, как очень неглупый человек, Андропов видел, что Советский Союз вступил в период экономического застоя, что полностью огосударствленная экономика даёт серьёзные сбои, что стране нужны хотя бы элементы свободного рынка… Но как это сделать и на какой основе?

Историк Евгений Спицын полагает, что Андроповым было создано несколько «мозговых центров», в которых просчитывались различные варианты реформ.

Одним из таких центров стала специальная рабочая группа, в которую вошли секретарь ЦК по сельскому хозяйству Михаил Горбачёв, секретарь ЦК по тяжёлой промышленности Владимир Долгих и первый заместитель председателя Госплана СССР Николай Рыжков. Эти люди, указывает Спицын, предлагали вернуться к временам НЭПа эпохи Ленина, или, как писал позднее один из андроповских сподвижников Аркадий Вольский, «Юрий Владимирович, мучительно переживая сложившееся положение дел, искал выход на пути ограниченных рыночных реформ. Естественно, с приоритетом государственной собственности и при сохранении «командных высот».

А в беседе с работником аппарата ЦК КПСС Владимиром Севруком Юрий Андропов заявил, что «надо развязать руки предприимчивым людям. Пусть будут частные маленькие мастерские, магазинчики, рестораны на подряде у коллектива. Ну, зачем их тянуть в железные лапы министерств? Но, конечно, крупная промышленность, оборонка, природные ресурсы должны быть только общенародным достоянием».

В общем, данная рабочая группа предлагала перевести в частные руки сферу услуг, торговлю, часть лёгкой промышленности и сельского хозяйства, при этом все ключевые отрасли непременно оставить в руках государства…

Но были и другие «аналитики». В самом начале 80 х годов под Ленинградом, в пансионате «Змеиная горка» периодически проводил свои семинары неформальный «экономический кружок» от Совета молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института. Возглавлял этот Совет молодой экономист Анатолий Чубайс. А участниками семинара были такие персонажи, как Егор Гайдар, Пётр Авен, Андрей Илларионов и другие, кто уже потом, при Ельцине, станет вводить в России рыночную экономику дикого капитализма.

То была команда молодых и идейных антисоветчиков, которые, прикрываясь формулировкой «о необходимости социалистических реформ», на деле проталкивали идеи реставрации буржуазного строя, причём без всякого ограничения. Как позже признавался один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов: «это был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на профессиональном экономическом языке».

Этих людей не арестовали только потому, что их, согласно ряду свидетельств, лично курировал первый заместитель начальника Ленинградского УКГБ, генерал Олег Калугин, который был специально откомандирован Андроповым из центрального аппарата.

Наверное, Андропов не дал это вовсе не в силу антисоветских взглядов, как о том пишут некоторые публицисты, а только потому, что хотел поближе познакомиться с экономическими идеями антисоветской публики – дабы выбрать у них самое интересное и полезное. Поэтому и позволил проводить свои антисоветские семинары под негласным надзором КГБ…

Легенда номер три: Андропов погиб в результате покушения

Разговоры об этом появились сразу после неожиданной для многих смерти Генерального секретаря в начале 1984 года. Якобы Андропова отравила дочь Брежнева Галина, возмущённая тем, что он начал преследовать некоторых сподвижников её отца.

Этот слух мне категорически опроверг генерал Леонов: «Да нет, это всё сказки. Андропов к моменту прихода к власти в 1982 году был уже тяжело болен. В подробности его болезни вдаваться не буду. Скажу только, что у него были больные почки. Для поддержания его здоровья мы даже силами разведки доставали импортные лекарства и специально приготовленные фрукты… Но он всё равно был обречён на скорую смерть».

…Кстати, именно скоропостижная смерть Андропова так и не позволила ему завершить свои реформы. Сложно сказать, какой вариант реформирования страны он мог выбрать – социализма с элементами рынка или полного капиталистического перерождения. Надо лишь помнить, что Андропов был частью тогдашней правящей элиты в лице аппарата КПСС. А в этом аппарате в силу разных причин уже не верили ни в какой социализм. Налицо был фактор полного вырождения КПСС, который наступил после смерти последнего коммуниста-идеалиста Сталина.

Сменивший Сталина Никита Хрущёв провозгласил «возвращение к ленинским нормам жизни». Эти самые «ленинские нормы жизни» для правящей партии стали долгожданным освобождением от сталинского аскетизма и ответственности перед государством, вплоть да запрета правоохранительным органам вести оперативную разработку партийной номенклатуры!

И партия стала разлагаться невиданными доселе темпами. В партийные ряды, в её высшие руководящие круги пробрались тысячи карьеристов и всякого рода проходимцев. Им поначалу хотелось спокойной, сытой жизни без самоотверженной работы на благо страны, а потом они возжелали и захвата государственной собственности…

Как верно заметил по этому поводу историк Евгений Спицын, партаппарат был настолько разложен изнутри, что ему уже плевать было на все андроповские дискуссии о социалистическом будущем страны.

С ним солидарен и генерал Леонов: «Винить Андропова за неудачную кадровую политику трудно. Вся кадровая политика в КПСС была нездоровой. Людей часто двигали не по уму и заслугам, а по принципу личной преданности и степени угодничества. Партия в итоге нафильтровала в свои ряды такое количество дерьма, что сама захлебнулась в нём».