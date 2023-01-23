"К Элизе" Бетховена переименовали после его смерти

Эксперт по творчеству Людвига ван Бетховена Норман Лебрехт привел к выводу, что композитор не знал девушки по имени Элиза, несмотря на название одной из известнейших его композиций «К Элизе». Об этом пишет The Guardian.
По данным Лебрехта, ранней и утраченной версией композиции владела учительница из Мюнхена, которая никогда не встречалась с Бетховеном. Она же отдала копию рукописи эксперту Людвиг Нолю, озаглавив ее «К Элизе» в честь ее внучки. Именно этот вариант Ноль включил в том «Бетховен» 1867 года.
«Либо просто потому, что думала о своей внучке, либо намеренно. Никакой связи с Бетховеном нет», — подчеркнул Лебрехт. «Думаю, что он [Бетховен] расхохотался, глядя на академиков, посвящающих свою карьеру, выяснению личности никогда не существовавшей Элизы», — добавил он.