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2 часа назад

Историк заявил, что "К Элизе" Бетховена переименовали после смерти композитора

Газета.Ru

Эксперт по творчеству Людвига ван Бетховена Норман Лебрехт привел к выводу, что композитор не знал девушки по имени Элиза, несмотря на название одной из известнейших его композиций «К Элизе». Об этом пишет The Guardian.

"К Элизе" Бетховена переименовали после его смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Лебрехта, ранней и утраченной версией композиции владела учительница из Мюнхена, которая никогда не встречалась с Бетховеном. Она же отдала копию рукописи эксперту Людвиг Нолю, озаглавив ее «К Элизе» в честь ее внучки. Именно этот вариант Ноль включил в том «Бетховен» 1867 года.

«Либо просто потому, что думала о своей внучке, либо намеренно. Никакой связи с Бетховеном нет», — подчеркнул Лебрехт. «Думаю, что он [Бетховен] расхохотался, глядя на академиков, посвящающих свою карьеру, выяснению личности никогда не существовавшей Элизы», — добавил он.

Люди,Людвиг Бетховен,
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