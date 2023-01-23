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2 часа назад

Новое имя сына Кайли Дженнер рассмешило пользователей сети

Газета.Ru

Пользователи сети раскритиковали Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта за имя, которое они выбрали для своего 11-месячного сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое имя сына Кайли Дженнер рассмешило пользователей сети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На днях 26-летняя Кайли Дженнер объявила поклонникам, что теперь ее 11-месячного сына зовут не Волф, а Эйр. После объявления модели некоторые пользователи сети выразили уверенность, что Кайли и Трэвис вынуждены будут снова поменять имя своему сыну, так как в переводе с арабского Aire означает «пенис».

«Кто-то должен сказать Кайли Дженнер, что она переименовала своего сына в Aire, что в переводе с арабского означает «мой пенис», или нет? В любом случае, я сомневаюсь, что многие заметили это. В конце концов, на арабском языке говорят всего около 415 миллионов человек», — написала в Twitter журналистка Антуанетта Латтуф.

В комментариях к твиту журналистки началась бурная дискуссия. «Извините, но это очень смешно», «Этого бедного ребенка снова переименуют», «Кайли, что ты наделала», «Ребенок проходит ребрендинг, потому что первое имя не было востребовано на рынке», «Уверен, они выбрали такое имя для привлечения внимания к себе».

Кайли Дженнер родила сына от Трэвиса Скотта в феврале 2022 года. Сначала мальчика назвали Волф, но спустя какое-то время родители передумали, решив, что выбранное имя не подходит их ребенку.

Люди,Трэвис Скотт,
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