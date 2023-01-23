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1 час назад

Вассерман объяснил отказ от жилетки

Lenta.ru

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему стал реже носить жилетку со множеством карманов, в которой ранее регулярно появлялся на публике и которая стала отличительной чертой его образа. На эту тему он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову, вышедшем на YouTube.

Вассерман объяснил отказ от жилетки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вассерман заявил, что стал все чаще отказываться от этого предмета одежды, так как у него поменялся образ жизни. Ранее телеведущий, по его словам, мог нередко совершать длительные прогулки, в связи с чем привык брать с собой много вещей, которые могли бы неожиданно ему понадобиться и которые он носил в карманах жилетки.

«Сейчас я, как правило, если выхожу из дома, то ненадолго и по заранее определенному и согласованному плану, соответственно, из того, что может понадобиться неожиданно и очень срочно, ношу с собой разве что инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии», — рассказал Вассерман и добавил, что этот предмет ему пока не пригодился.

Помимо того, публицист указал, что носит с собой набор отверток, несколько гаечных ключей и инструмент для открывания бутылок.

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