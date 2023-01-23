Вассерман объяснил отказ от жилетки

Депутат Госдумы , телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему стал реже носить жилетку со множеством карманов, в которой ранее регулярно появлялся на публике и которая стала отличительной чертой его образа. На эту тему он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову , вышедшем на YouTube .

Вассерман заявил, что стал все чаще отказываться от этого предмета одежды, так как у него поменялся образ жизни. Ранее телеведущий, по его словам, мог нередко совершать длительные прогулки, в связи с чем привык брать с собой много вещей, которые могли бы неожиданно ему понадобиться и которые он носил в карманах жилетки.