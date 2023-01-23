Почему Вертинский вернулся на родину

Знаменитый русский артист, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины ХХ века Александр Вертинский (1889-1957) много лет прожил в эмиграции. Что же побудило его в 1943 году вернуться в Советский Союз?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Отъезд на чужбину

Видео дня

С приходом революции Вертинский, как это принято говорить, «не вписался» в новую реальность. После исполнения романса «То, что я должен сказать», посвященного гибели трехсот московских юнкеров, артиста вызвали в ЧК. «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!» - оправдывался он. «Надо будет, и дышать запретим!» - ответили чекисты. С конца 1917 года Вертинский гастролировал по югу России. В ноябре 1920 года он отплыл из Севастополя на пароходе «Великий князь Александр Михайлович» в Константинополь, откуда перебрался в Румынию, затем гастролировал по Бессарабии…

Выступать приходилось в дешевых ночных клубах, с трудом удавалось заработать на кров и кусок хлеба. В 1923 году Вертинский и его импресарио Кирьяков переехали в Польшу. Там артиста встретили хорошо, он много гастролировал, жизнь вроде бы стала налаживаться… Однако именно тогда он впервые обратился в советское консульство в Варшаве с просьбой о возвращении на родину. Несмотря на положительную резолюцию советского посла в Польше П.Л. Войкова, ему отказали. Накануне визита в Польшу румынского короля Вертинскому пришлось переехать в Германию, так как он считался «неблагонадежным элементом». Но в Берлине его ожидал куда более холодный прием, чем в Варшаве. К тому же, в те годы немцам было не до культурных развлечений. В середине 1920-х годов артист вновь обратился с прошением о возвращении в родную страну, на этот раз к А. Луначарскому, приехавшему в Берлин с советской делегацией. Однако его опять ждал отказ.

Парижский и шанхайский период

В 1925 году Вертинский переехал во Францию. Именно там были созданы такие его знаменитые песни, как «Венок», «В синем и далеком океане», «Мадам, уже падают листья», «Дни бегут», «Оловянное сердце». Потом были гастроли в Ливане, Палестине, Америке. В 1935 году Вертинский очутился в Шанхае. В 1942 году он вступил в брак с Лидией Владимировной Циргвава, 20-летней дочерью железнодорожного служащего, которая была моложе артиста на 34 года. Вскоре родилась дочь Марианна. Прокормить семью было нелегко, приходилось давать по два концерта в день. А после того как в Китай вторглись японцы, жизнь стала еще труднее. Вертинскому несколько раз даже приходилось закладывать в ломбард свой концертный фрак. В 1937 году советские власти наконец пообещали Вертинскому возвращение на родину. Но в 1939 году началась Вторая мировая война, и оформление документов на въезд в СССР было отложено.

Несбывшиеся надежды

В конце марта 1943 года Вертинский написал письмо В.М. Молотову. «Жить вдали от Родины в момент, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное», - говорилось в нем. На этот раз ему дали разрешение. В ноябре 43-го семья Вертинских прибыла в Москву. Их поселили в гостинице «Метрополь» на улице Горького. Год спустя у супругов Вертинских родилась вторая дочь – Анастасия. Александр Николаевич часто выезжал с гастролями на фронт. В его репертуаре были в основном военно- патриотические песни («О нас и о родине», «Наше горе», «В снегах России», «Иная песня»). В 1945 году он даже написал песню, посвященную Сталину – «Он».