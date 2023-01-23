Подарок друга принес девушке богатство

Девушка из американского города Детройт, штат Мичиган, сорвала джекпот благодаря лотерейному билету, который она получила в подарок от друга. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
19-летняя американка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала, что заехала на заправку вместе с другом. Пока они стояли в очереди, он купил ей лотерейный билет и сказал, что хочет сделать ей маленький подарок перед Рождеством. В итоге этот маленький подарок принес девушке богатство.
«Мы вместе посмотрели на него и увидели, что я выиграла джекпот. Мы начали кричать и прыгать от радости», — рассказала победительница.
Она забрала причитающийся ей приз в штаб-квартире лотереи. Размер выигрыша составил 613 тысяч долларов.