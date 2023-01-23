Подарок друга принес девушке богатство

Девушка из американского города Детройт, штат Мичиган, сорвала джекпот благодаря лотерейному билету, который она получила в подарок от друга. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

19-летняя американка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала, что заехала на заправку вместе с другом. Пока они стояли в очереди, он купил ей лотерейный билет и сказал, что хочет сделать ей маленький подарок перед Рождеством. В итоге этот маленький подарок принес девушке богатство.