Российскому альтисту и дирижеру Юрию Башмету – 70 лет

Сегодня юбилей, 70 лет, отмечает Юрий Башмет. 50 из них он на сцене. Славу ему принесла виртуозная игра на альте. Именно Башмет сделал этот музыкальный инструмент сольным на концертах. Как свой день рождения отмечает маэстро, узнала корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

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С ним пьет шампанское из одного бокала президент, а он вместо конференций устраивает беседы за обедом. «Можно и про личную жизнь, и про интим, и про политику, про что угодно», – отметил Юрий Башмет. Выступает с лучшими оркестрами мира, несмотря на график, возраст и даже пандемию. Любовь к музыке Юрию Башмету привили родители. Хотя любимому альту он сначала предпочитал гитару.

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«Я начал серьезно заниматься классической музыкой из-за Шестой симфонии Чайковского. Я помню, в школе музыкальной по истории музыки что-то нам поставили, мы послушали. Домой пришел и чувствую, что заболеваю этим. Я разбудил папу и маму, заставил их слушать три раза», – признался маэстро.

Переехав в Москву в начале 70-х из Львова, он поступил в консерваторию. Через год об одаренном музыканте заговорили – сначала в столице, потом по всему миру. С легкой руки Башмета альт стал солирующим инструментом. И вот почти полвека он не расстется с ним. Его альт был сделан 250 лет назад. Мне как-то мой учитель сказал: «Этот альт не самый лучший мире и ты не самый лучший альтист, но вместе вы чемпионы», – вспоминает маэстро.

Больше 30 лет рукоплещат и его оркестру «Солисты Москвы». Они собирали полные залы «Карнеги-холла» в Нью-Йорке, в Берлинской филармонии, в Сиднейском оперном театре. Дочь Башмета Ксения сама давно известная пианистка. Но в юности именно отец вселил уверенность и веру в свой талант. Хотя дома сам бывает редко. «Он друг, уютный. Может в пижаме ходить, если у него выходной. Не приспособлен к жизни бытовой. Когда мама уезжает, есть инструкция, где что взять», – рассказала Ксения Башмет.

Зато не боится эксперементировать. То в дуэте с Хабенским поставит спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам сказки «Маленький принц». То с Игорем Бутманом даст джазовый концерт.

«И удивление, и поражение, и восхищение ощущаешь, когда Юрий Абрамович начинает импровизировать. Долгое время он говорил, что не умеет импровизировать, наверное, кокетничал», – считает народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман.

Для него пишут лучшие композиторы. Многие становятся друзьями. У Александра Чайковского с Башметом тандем длиною в полвека – на сцене и в жизни.

«Мы оказались страшными любителями езды на машине. У нас одинаковые «Запорожцы». У нас куча общих проблем. И концерты тут. Моментально поняли, что нам хорошо вместе», – отметил российский композитор, профессор Московской консерватории, друг Юрия Башмета Александр Чайковский.