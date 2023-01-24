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1 час назад

Трехлетний британец освоил грамоту и свободно читает на семи языках

Мир24

В Британии трехлетний мальчик самостоятельно освоил грамоту и свободно читает на семи языках, пишет газета The Independent.

Трехлетний британец освоил грамоту ичитает на семи языках
Фото: UnsplashUnsplash

Речь идет о Теодоре Хоббсе, ребенок проживает в городе Портисхед, расположенном на востоке Англии. Он умеет читать не только на родном для него английском, но и еще на шести языках – валлийском, китайском, французском и некоторых других. Помимо этого, вундеркинд спокойно считает на этих языках до ста.

Недавно малыш был принят в организацию Mensa, которая объединяет людей с высоким индексом интеллекта. По словам представителей организации, Хоббс стал самым юным членом Mensa в Британии с момента ее создания в 1946-м.

Прежде чем зачислить Теодора в ряды самых умных, эксперты решили определить уровень интеллекта юного британца. В течение часа мальчик решал самые разные головоломки, а потом рассказал маме и папе, что это была самая интересная в его жизни игра.

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