Трехлетний британец освоил грамоту ичитает на семи языках

В Британии трехлетний мальчик самостоятельно освоил грамоту и свободно читает на семи языках, пишет газета The Independent.
Речь идет о Теодоре Хоббсе, ребенок проживает в городе Портисхед, расположенном на востоке Англии. Он умеет читать не только на родном для него английском, но и еще на шести языках – валлийском, китайском, французском и некоторых других. Помимо этого, вундеркинд спокойно считает на этих языках до ста.
Недавно малыш был принят в организацию Mensa, которая объединяет людей с высоким индексом интеллекта. По словам представителей организации, Хоббс стал самым юным членом Mensa в Британии с момента ее создания в 1946-м.
Прежде чем зачислить Теодора в ряды самых умных, эксперты решили определить уровень интеллекта юного британца. В течение часа мальчик решал самые разные головоломки, а потом рассказал маме и папе, что это была самая интересная в его жизни игра.