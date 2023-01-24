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2 часа назад

Принц Гарри может стать участником коронации Карла III после выхода скандальных мемуаров

Слово и Дело

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут принять участиев коронации Карла III. Церемония состоится весной 2023года.

Принц Гарри может стать участником коронации Карла III
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После смерти Елизаветы II в сентябре прошлого годаее пост занял старший сын. Однако коронация монарха состоится только в мае, но к мероприятию уже готовятся.

Согласно плану церемонию, опубликованному в Сети пресс-службой Букингемского дворца, сопровождать короля будут ближайшие родственники, среди которых старший сын Уильям с женой и детьми, а также младший брат Эндрю Йоркский.

По некоторым данным, в коронации может участвовать младшийсын Карла III и принцессы Дианы, несмотря на скандал, разразившийся из-за выхода мемуаров. Компанию ему должна составить супруга Меган Маркл, пишет Telegram-канал «Виндзоры».

Герцог Сассекский опубликовал автобиографию под названием «Запасной». В книге он раскритиковал родных и выдал несколько неприятных секретов.

Люди,принц Гарри,Елизавета II,
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