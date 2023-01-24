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3 часа назад

Уборщица зарабатывает миллионы в образе принцессы Дианы на OnlyFans

Мария Иглина

В разгар пандемии коронавируса 47-летняя уборщица Лорен Спенсер нашла необычный способ заработать после того, как чуть не потеряла свой бизнес в сфере услуг. Благодаря своей схожести с принцессой Дианой, женщина начала публиковать интимный контент на сайте для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает ChronicleLive.

Уборщица в образе принцессы Дианы зарабатывает на OnlyFans
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пользователи платформы, в свою очередь, просят Лорен повторять культовые образы принцессы Уэльской и даже читать что-то ее голосом. Такая работа позволяет женщине зарабатывать около 200 тысяч фунтов стерлингов в год (почти 17 миллионов рублей).

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Уборщица в образе Дианы в топ самых просматриваемых аккаунтов на OnlyFans и неоднократно получала премии за создание контента.

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Известно, что новым увлечением доволен и супруг Лорен. Сама же женщина мечтает помогать животным.

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