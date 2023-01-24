Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование

«Я собираюсь завершить эту главу моей жизни, чтобы направить все свои силы и энергию на семью, поэтому Panic! At The Disco больше не будет существовать. Спасибо всем вам за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я сидел, пытаясь придумать идеальный способ сказать это, и я действительно не могу выразить словами, как много это значило для нас», — написал Ури.