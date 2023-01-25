Кто родился 25 января

Александр Михайлович Шолохов (61 год), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Около 30 лет проработал в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова, пройдя путь от заведующего отделом до директора музея. Возглавлял Российский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ России).

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области и Государственной Думы VII созыва.

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Джашарбек Борисович Узденов (56 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Избирался депутатом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. Возглавлял Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов, министерство природных ресурсов и экологии республики.

Тимофей Тимофеевич Баженов (47 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Работал в телекомпаниях ВГТРК и НТВ, радиостанции «Голос России».

Тимофей Баженов — автор и ведущий телепрограмм «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Путь Баженова. Напролом» и др.

А еще в этот день родились:

Михаил Васильевич Боровицкий (68 лет), председатель Ярославской областной Думы. Был председателем колхоза «Смена» (Первомайский район области), председателем районного агропромышленного объединения. Избирался главой Первомайского района.

Занимал должность заместителя председателя правительства области — директора департамента АПК, природопользования и потребительского рынка. Являлся заместителем губернатора региона.

Неоднократно избирался депутатом Ярославской областной Думы, в 2013- 2018 годах возглавлял региональный парламент.

В феврале 2021 года Михаил Боровицкий вновь был избран председателем Ярославской областной Думы.

Анатолий Васильевич Смирнов (77 лет), председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл. Работал в больницах г. Йошкар-Олы. Являлся главным врачом ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн».

Неоднократно избирался депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл, в октябре 2019 года Анатолий Смирнов возглавил республиканский парламент.

Владимир Александрович Зеленский (45 лет), президент Украины. Играл в российском КВН. В 2002 году создал и возглавил студию «Квартал 95», которая занимается производством телешоу, мюзиклов, фильмов, написанием сценариев. Владимир Зеленский был автором, режиссером, ведущим и исполнителем ролей в телешоу «Вечерний квартал», «Лига смеха» и др.

Он также снялся в почти 20 фильмах и сериалах, среди которых «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Служебный роман. Наше время», «Слуга народа».

31 марта 2019 года в первом туре президентских выборов Владимир Зеленский занял первое место из 39 кандидатов, опередив своего ближайшего соперника Петра Порошенко. 21 апреля 2020 года во втором туре выборов был избран президентом. За Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (за Петра Порошенко — 24,45%).

Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980), советский певец, поэт и актер. Заслуженный артист РСФСР. Был актером Московского драматического театра имени Пушкина, где сыграл около 10 ролей, в основном, эпизодических. С 1964 год Владимир Высоцкий работал в Театре на Таганке. На его сцене он был занят в спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Антимиры», «Десять дней, которые потрясли мир», «Послушайте!», «Гамлет», «Вишневый сад» и других.

В начале 1960-х годов Владимир Высоцкий начал писать песни. Он — автор более 600 песен, среди которых «Большой Каретный», «Кони привередливые», «Скалолазка», «Я не люблю» и других.

Параллельно с работой в театре Владимир Высоцкий снимался в кино. В его фильмографии около 30 картин: «Вертикаль», «Интервенция», «Опасные гастроли», «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии» и другие популярные киноленты.

Иван Петрович Рыжов (1913-2004), российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Был актером Московского театра революции, Театра-студии киноактера.