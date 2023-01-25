На 58-м году жизни умер "Король рэпа"

Грин родился 28 сентября 1965 года в Вашингтоне. Образование получил в Общественном Колледже Принс-Джорджес, Мэриленд, который окончил в 1985 году. В том же году вступил в ряды Армии США и был направлен для прохождения службы в Германию. После того, как контракт закончился, Грин остался в Германии и начал активно заниматься музыкой, читая рэп на конкурсах и фестивалях во Франкфурте-на-Майне. Там-то на него обратили внимание продюсеры Джэм Эль Мар и Штефан Бенц. С их помощью Грин, на тот момент уже B.G., the Prince of Rap, выпустил в 1990-м дебютный сингл Rap To The World.