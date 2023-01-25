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1 час назад

На 58-м году жизни умер "Король рэпа"

Российская Газетаиещё 1

21 января в Висбадене, Германия, скончался американский музыкант Бернард Грин, в 90-е, на пике евродэнса, известный как B.G., The Prince of Rap. Согласно TV Foren, артист, серьезно отметившийся в чартах, умер от рака простаты.

На 58-м году жизни умер "Король рэпа"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Грин родился 28 сентября 1965 года в Вашингтоне. Образование получил в Общественном Колледже Принс-Джорджес, Мэриленд, который окончил в 1985 году. В том же году вступил в ряды Армии США и был направлен для прохождения службы в Германию. После того, как контракт закончился, Грин остался в Германии и начал активно заниматься музыкой, читая рэп на конкурсах и фестивалях во Франкфурте-на-Майне. Там-то на него обратили внимание продюсеры Джэм Эль Мар и Штефан Бенц. С их помощью Грин, на тот момент уже B.G., the Prince of Rap, выпустил в 1990-м дебютный сингл Rap To The World.

Прорыв артиста - 1991 год, с выходом сингла This Beat Is Hot, попавшего в чарты Германии, Австрии, Новой Зеландии и США, причем в специализированном чарте US Dance Club Songs - на первую строчку. В том же году вышел первый альбом артиста - The Power Of Rhythm.

Второй альбом певца The Time Is Now был выдержан в формате евродэнс-стандартов и принес целый ряд заметных жанровых шлягеров, включая Can We Get Enough? и The Colour of My Dreams - самые известные далее треки в карьере музыканта.

В середине нулевых The Prince of Rap покинул сцену и устроился на работу в музей Висбадена.

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