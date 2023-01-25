101-летняя британка раскрыла секрет долголетия

101-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия и бодрости кроется в балете, пишет Goodnews Network. Женщина до сих пор проводит у балетного станка по несколько часов в неделю.

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Динки Флауэрс рассказала, что занимается танцами с трех лет. Увидев, как танцуют балерины, британка еще в юном возрасте поняла, что хочет заниматься тем же. Кроме того, пенсионерка дает занятия в своей танцевальной школе.

«Я просто люблю танцевать, всегда любила и всегда буду. Я бы посоветовала всем начать танцевать, чтобы сохранить молодость тела и разума», — рассказала Динки.

Пару лет назад Флауэрс дебютировала на телевидении, покорив зрителей своей пластикой и грацией. Свободное время женщина проводит со своими внуками, которых тоже обучает искусству танца.

«Неважно, сколько вам лет. Вам может быть 30 или 100, но пока у вас есть движение, вы в хорошей форме», — уверена она.