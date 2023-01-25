Лужина объяснила, почему не закрутила роман с Высоцким

Актриса Лариса Лужина рассказала об отношениях с музыкантом и поэтом Владимиром Высоцким. Она объяснила, почему они не были парой после ее развода с мужем.

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Звезды познакомились после съемок. У них были теплые отношения, и впоследствии артисты стали общаться семьями. Со слов Лужиной, у Высоцкого сложилась крепкая дружба с оператором Алексеем Чардыниным, супругом артистки.

«Когда мы с ним разошлись, Володя остался дружить с ним», — сказала в разговоре с «Московским комсомольцем» артистка, добавив, что ей не было места в отношениях.