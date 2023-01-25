Любовь и измены Высоцкого: главные женщины в жизни артиста

Сегодня исполняется 85 лет с рождения поэта, актера, исполнителя Владимира Высоцкого. В свое время он был предметом воздыхания миллионов женщин, но сам артист посвящал свои стихи пяти главным дамам своего сердца. «ФедералПресс» решил вспомнить, кем же были любимые женщины Высоцкого.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Высоцкому в ту пору исполнилось 19 лет, мне – 20, чувства были по-юношески горячими. Он звал меня Изулей, а я его – Волчонком...» – отмечала в своей книге первая жена Высоцкого Изольда.

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Изольда Высоцкая

В момент знакомства с Высоцким Изольда была замужем и носила фамилию Жукова. Они начали встречаться, когда девушка еще не оформила развод, а спустя 4 года – в апреле 1960 года – поженились.

В книге «Короткое счастье на всю жизнь» Изольда Высоцкая отмечала, что жизнь с Владимиром была легкой, несмотря на отсутствие денег.

«Мы часто ссорились: так упоительно наговорить кучу слов, высказать все и даже больше, чем все, выбежать из дома и сесть в такси: «Прямо пожалуйста!» И при этом знать, что следом уже гонит в такси Володя», – вспоминала Изольда.

В браке у пары родился сын Глеб. Однако воспитывал мальчика другой мужчина, так как после свадьбы с Высоцким Изольду пригласили играть в Ростовский театр, и Владимир ездил к жене в гости.

Спустя некоторое время супруги поняли, что их брак развалился. У Высоцкого завязался роман с актрисой Людмилой Абрамовой.

Изольда Высоцкая скончалась в 2018 году. До последних лет она жила и работала в Нижнем Тагиле.

Людмила Абрамова

Актриса стала второй женой Владимира Высоцкого и пробыла в этом статусе с 1965 по 1970 год. Отношения с этой женщиной тоже были необычными: обоих сыновей Людмила родила еще до заключения официального брака.

Разошлись супруги до оформления развода, в 1968 году. Тогда Абрамова уже знала об отношениях Высоцкого с Мариной Влади.

Сын Абрамовой и Высоцкого Аркадий стал актером и сценаристом, воспитывает пятерых детей. Его брат Никита, как и отец, окончил Школу-студию МХАТ и играл в театре, занимается преподавательской деятельностью.

Людмиле Абрамовой сейчас 83 года. После развода с Высоцким она вышла замуж за инженера-механика Юрия Овчаренко и родила дочь.

Татьяна Иваненко

Роман с этой женщиной начался у Высоцкого примерно в 1966 году и продолжался до середины 1970-х. То есть артист умудрился изменить с Иваненко сразу двум женам.

В 1972 году у Татьяны Иваненко родилась дочь, которую Высоцкий не признавал. Его чувства к Марине Влади были сильнее старой привязанности к коллеге по театру на Таганке.

Владимир Высоцкий посвятил Иваненко несколько произведений. Эту женщину считают главной любовью артиста, хоть они и не были женаты.

«Только вербы и льны, только дали,

Только светлые дни или луны.

Здесь прибежище твое, Таня», – отрывок из песни, посвященной Иваненко.

Татьяна долго не воспринимала Марину Влади как соперницу. В 1977 году женщины якобы встретились в Париже, где Иваненко сказала на тот момент уже третьей жене Высоцкого: «Знаете, я очень люблю вашего мужа». Влади ответила, что тоже очень любит своего мужа.

Марина Влади

Высоцкий приметил Влади во время съемок фильма «Колдунья», когда ей было еще 17 лет. В 1967 году она приехала в театр на Таганке, чтобы посмотреть на расхваленного артиста.

Марина Влади стала последней женой Высоцкого. Она была не совсем «советского» формата: следила за модой, привозила наряды из Франции, не переживала из-за откровенных сцен в кино.

До Высоцкого Влади была замужем дважды, во Франции росли трое ее сыновей. Актрисе приходилось жить на две страны, пока Владимир боролся за право выезда за границу.

Они были женаты с 1970 по 1980 год, то есть до самой смерти поэта. Марина Влади отмечала, что ее мужа убил не алкоголь, а наркотики, на которые его якобы «подсадили» врачи. Медики использовали различные наркотические вещества, чтобы выводить Высоцкого из запоев. А спустя время он начал самостоятельно делать себе инъекции.

За 12 лет отношений Влади не раз пыталась вытащить Высоцкого из зависимости. Но он называл ее «черной тучей», нависшей над ним. Отношения стали напряженными, и поэт увлекся 18-летней студенткой Оксаной Афанасьевой.

Но Марина Влади все равно осталась последней женой Владимира Высоцкого.

Оксана Афанасьева

Девушка стала последней любовью Владимира Высоцкого. По слухам, она его боготворила, а он мечтал обвенчаться, но Влади пресекала все разговоры о разводе.

Оксана Афанасьева тоже боролась с алкогольной и наркотической зависимостью Высоцкого. Именно она была рядом с артистом в ночь, когда он скончался.

После смерти Владимира Высоцкого Афанасьеву исключили из института. Через два года, в 1982 году, она встретила будущего мужа – Леонида Ярмольника.

Сейчас Оксане 62 года, она по-прежнему работает художницей по костюмам для театра и кино.

«Мы были наивными и полагали, что раз церковь отделена от советского государства, то нас могут запросто обвенчать и без штампиков в паспорте... Володя нашел одного батюшку, который подпал под его обаяние и согласился нас обвенчать. Но не сложилось...» – рассказывала Оксана в одном из интервью.