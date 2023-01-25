Самые ожидаемые концерты 2023 года

Череда новогодних, рождественских и всех январских праздников завершается. И у музыкантов начинаются трудовые будни. Расскажем о том, какие самые интересные концерты нас ждут уже скоро. Некоторые из звезд, кстати, уже успели представить в праздники новые синглы и альбомы: Uma2rman, Zivert, "Ночные Снайперы", Алексей Воробьев, Слава, Найк Борзов, "Шляпники" (The Hatters), рэперы Гуф и Смоки Мо, Ольга Бузова и другие...

Фото: Российская Газета Российская Газета

Илье Резнику - 85

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Поэт-песенник Илья Резник написал большую часть эстрадных хитов 70-90-х, которые до сих пор на слуху. "Маэстро", "Старинные часы", "Я тучи разведу руками", "Стюардесса по имени Жанна", "Еще не вечер", "Как тревожен этот путь", "Странник", "Ты возьми меня с собой", "Яблони в цвету" - это все его строчки. Без них не было бы популярных хитов...

В свое время Резник уезжал жить и работать продюсером в США, но потом вернулся на Родину. Снова пишет стихи, песни, язвительные эпиграммы. А еще коллекционирует частушки. Их у него на два тома. В общем, Резник умеет жить с иронией и припеваючи.

Илья Резник - поэт, без которого иные звезды, может, и не состоялись бы. Его 85-летие станет встречей легенд. Фото: РИА Новости

За два дня до 85-летия Илья Резник представит программу "Юбилейный Вернисаж" под девизом "Все хиты - все звезды". Артистов будет много, некоторые должны приехать из-за рубежа.

2 апреля. Москва, "Крокус Сити Холл".

"Ночные Снайперы"

Группа Дианы Арбениной не ездила в туры почти два года. То пандемия, то подготовка нового альбома "Кислород", то выпуск книги прозы, эссе и стихов "Снежный барс", то работа над программой "Авиарежим" и участие в жюри телеконкурса "Ты супер!". Но в 2023 году концертов снова будет много! Диана Арбенина празднует юбилей на сцене - "30 лет рок-н-ролла". Не так давно у нее вышел и новый сингл, который уже своим названием "Шарм" помогает понять, что все эти годы помогало ей добиваться успеха на сцене. Да и две другие новые песни - "Эйфория" и Shuba наверняка попадут в программу. Как и "31-я весна", "Асфальт", "Бонни и Клайд" и "Бунин".

Старт тура 24 января в Ярославле. Финальное шоу состоится в день рождения Арбениной в Москве - она всегда празднует его вместе с поклонниками 8 июля. Год назад пела, плавая на теплоходе по Москве-реке. Но в честь юбилея выбрала площадку побольше.

Диана Арбенина выпустила книгу иснова едет в тур с новой программой. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

8 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Мари Краймбрери

Обаятельная и элегантная певица, дерзко и поэтично соединившая задор R&B, танцевальную заданность поп-мелодий и подростковую бесшабашность, выпустила новый сингл "Отпусти меня" перед Новым годом. Раньше мы любили ее взбалмошно-нежные хиты о девичьей беззащитности и силе: "Как дела, малыш?", "Я хотела твою фамилию", "Море" и "Пряталась в ванной". Более эстрадную песню, спетую изначально Валерией, оценили...

Премьеры Мари Краймбрери - этовсегда актуальная модная музыка, а заодно - свежие веяния моды и танца. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

А теперь Мари Краймбрери, родившаяся в Кривом Роге, но уже давно живущая и ставшая своей в России, готовится к первым большим стадионным концертам "Имя собственное" в Москве и Санкт-Петербурге. И представит сразу две части нового альбома "Нас узнает весь мир". А значит, на этом не остановится.

12 мая - Москва, "ВТБ Арена". 14 мая - Санкт-Петербург, Дворец спорта "Юбилейный".

Сергей Жуков & "Руки вверх!"

Это дружелюбная, напевная, мелодичная музыка. Обычно и танцевальная. Кто-то скажет, что простоватая, предсказуемая, без новых идей и совсем вне времени. Но это правда лишь отчасти: технически и шоу, и качество звука - на высоком и современном уровне. "Руки вверх!" - это фактически новый фолк, только с поп-мелодиями, закадычными припевами и дружеским общением фронтмена Сергея Жукова с переполненным залом. В прошлом году "Руки вверх!" собрали на БСА "Лужники" (самой большой арене в стране) 72 тысячи зрителей.

10 февраля "Руки вверх!" начинают юбилейный тур с Магнитогорска, далее еще 10 городов, а затем их ждут на новый рекорд в столичных "Лужниках".

22 июля - Москва, БСА "Лужники".

"Алиса", "Любэ", Денис Майданов

Теперь у нас в стране началось, можно сказать, соревнование за то, кто забронирует для концерта эту дату - День защитника Отечества. 23 февраля в московском "Крокус Сити Холле" выступит "Любэ" с программой "За тебя". Будут и две новые песни "Хороша, родная" и "Восточный фронт". Вторая - актуальный римейк Игоря Матвиенко, который добавил свои музыку и стихи к песне поры Великой Отечественной войны.

Группа "Любэ" всегда любила выступать в День защитника Отечества, 23 февраля. Теперь и другие артисты захотели выйти на сцену в этот праздник. Фото: РИА Новости

В тот же день Денис Майданов представит программу "Победа Za нами!". Это снова размашистый напевный поп-рок, будут и песни с нового альбома "Я остаюсь", о котором музыкант сказал, что этот диск "против денег".

И наконец, кажется, впервые в этот день споет "Алиса". Ее лидер Константин Кинчев поздравил своих поклонников с Новым годом так: "Уважаемые, дорогие и любимые! С наступающим Новым годом всех. Каким следующий будет, не знает никто. Но, уверен, свиньям нас не съесть..."

23 февраля. Москва. "Любэ" - "Крокус Сити Холл"; Денис Майданов - "Вегас Сити Холл"; "Алиса" - ДК имени Горбунова, (а 25 февраля - А2 Green Concert Санкт-Петербурга).

Прямая речь

Напутствие зрителям перед туром

Сергей Жуков:

"Любите друг друга. Советую. Это лучшее, что я когда-либо пробовал. Ну вот честно.

Утром. На работе. В выходные. В понедельник, в середине недели и даже в отпуске. Хотя насчет отпуска не настаиваю. Очень сложно любить в отпуске, когда ты открываешь глаза, а детские чемоданы с вещами еще не разобраны. Так и стоят....

И по понедельникам, когда не в отпуске, - сложно. Когда тебе выспаться бы, но уже ровно в 8.00 кто-то прыгает. Да прям по тебе...

Но знаете, не любить еще сложнее. Я пробовал. Это ведь по тебе никто не прыгает, мультики включить некому, да и чемоданы все убраны. Бр-р. Мне так не нравится. Не советую."

Тем временем

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