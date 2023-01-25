История жизни «печальной» княгини Монако Шарлен

Если в свете последних событий вам вдруг показалось, что самая скандальная королевская семья в мире — это представители британской монархии, то стоит вспомнить современных монегасков. История «любви» монакского князя Альбера и его жены, многократной чемпионки мира по плаванию Шарлен, в девичестве Уиттсток, тоже может легко лечь в основу книги.

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Пока мы ждем, когда княгиня возьмет пример с принца Гарри и тоже выпустит мемуары, опорочив в них неверного супруга-плейбоя, давайте поздравим ее с днем рождения: 25 января Шарлен исполняется 45 лет. Из них 11 ее имя часто мелькает в новостях в связи с не самыми приятными поводами — «сбежала из-под венца», «узнала о внебрачных детях мужа», «попала в рехаб»… Сейчас, правда, затишье: 12 млн евро в год, которые, по слухам, платит князь жене за исполнение обязанностей княгини, вполне могли решить все конфликты в семье.

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Неравный брак

Собственно, чего еще могла ожидать профессиональная пловчиха Шарлен, выходя замуж за Альбера, князя Монако, за которым уже давно закрепилось звание донжуана? Наоми Кэмпбелл, Брук Шилдс, Лиза Мари Пресли, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг — с кем только не приписывали роман наследнику монакской монархии! В 1992-м у Альбера родилась внебрачная дочь Жасмин Грейс, которую он долго не хотел признавать. В 2003 году появился сын Эрик Александр — князь и тут потребовал сделать ДНК-тест. А незадолго до свадьбы с Уиттсток в 2011 году поползли слухи о третьем ребенке, с матерью которого, говорят, Альбер имел связь, будучи в отношениях с Шарлен.

Как выяснили французские журналисты, сбежать от жениха Шарлен пыталась трижды. Когда в мае 2011-го СМИ запестрели скандальными заголовками, она была на примерке свадебного платья в Париже. Газете Le Journal du Dimanche стало известно, что Уиттсток «попросила убежища» в посольстве родного ЮАР, но что-то пошло не так. Вторая попытка побега во время Гран-при Монако тоже завершилась фиаско: по слухам, помощники князя конфисковали паспорт его невесты. И, наконец, попытка номер три — всего за пару дней до свадьбы: Шарлен купила авиабилет до Кейптауна и поехала в аэропорт Ниццы, но там ее перехватили и привезли во дворец.

На венчании Уиттсток заливалась слезами. «Не плачь, не плачь», — шептал ей на ухо новоиспеченный муж, а репортеры активно щелкали затворами камер, чтобы запечатлеть, как княгиня вытирает глаза белым накрахмаленным платочком. Первую брачную ночь молодожены провели в разных отелях, невесту усиленно охраняли. «Безумие какое-то, это все неправда», — попытался откреститься от слухов дворец. За Шарлен прочно закрепилось звание самой «печальной» принцессы: «Люди быстро задались вопросом: "Почему она не улыбается на фотографиях?" Что ж, иногда сложно улыбаться. Никто не знает, что происходит за кулисами», — отмечала потом княгиня в интервью.

Рождение детей и таинственная болезнь

«Разведутся после рождения наследника», — предрекали конец королевскому союзу все кому не лень. В декабре 2014 года на свет появились двойняшки Жак и Габриэлла, но развода не последовало. Напротив, Шарлен даже наладила отношения с внебрачными детьми Альбера, познакомив их с близнецами. А в декабре 2020-го некая женщина заявила, что у нее есть дочь от князя.

Реакция Шарлен на новости об очередном внебрачном ребенке мужа не заставила себя ждать: уже спустя несколько дней княгиня шокировала всех новой прической, сбрив волосы на одном виске. «Это мое решение, — ответила на критику своего образа Шарлен. — Похоже, оно спровоцировало бурную дискуссию, но я мечтала о такой прическе давно. Я слышала все эти комментарии из серии "Что она творит? Она же представляет королевскую семью!". Мне нечего сказать на это, разве что в 2021-м есть более важные проблемы, которые заслуживают внимания».

А в январе 2021 года Шарлен исчезла с радаров: поехала в ЮАР с благотворительной миссией и не вернулась в Монако. Дворец сообщил, что княгиня столкнулась с очень серьезной ЛОР-инфекцией, потребуется хирургическое вмешательство. Операций было несколько, одна длилась четыре часа: инсайдеры доложили Page Six, что пациентка «чуть не умерла» и вообще «потеряла половину своего веса», потому что «не могла глотать». В итоге медики запретили своей подопечной некоторое время летать на самолетах, поэтому Шарлен не появлялась в Монако десять месяцев. Вопрос о том, почему все это время дети были с отцом и лишь пару раз навестили мать в ЮАР, остался открытым.

Возвращение принцессы

В ноябре княгиня вернулась в княжество, чтобы... снова покинуть его! По словам Альбера, его жена уединилась в некоей клинике в Швейцарии, чтобы восстановиться после «эмоционального истощения». Немецкому изданию Bild стало известно, что княгиня провела четыре месяца в Les Alpes, одном из лучших заведений, занимающихся ментальными проблемами и зависимостями. Пребывание там, к слову, обходится пациентам в 43 000 евро в неделю. Выводы напрашивались сами собой: королевская семья на грани развода, Шарлен отправили в рехаб. «Повторяю еще раз: это не имеет никакого отношения к нам, как к мужу и жене, — успокаивал общественность князь. — Между нами нет никаких проблем, дело совсем другого характера».

Развода действительно не случилось, и в марте 2022-го дворец наконец обрадовал подданных (и раздосадовал хейтеров): княгиня прибыла домой, в Монако! «Я горжусь женой. У Шарлен все хорошо, — расхваливал Альбер супругу в интервью People незадолго до Нового года. — Она принимает активное участие в разных мероприятиях. Старается чаще появляться на публике и заниматься вещами, которые ей нравятся. Прошлый год для нее был очень тяжелым — и начало этого года тоже. Но все наладилось. Шарлен вернулась ко многим обязанностям, в том числе и к домашним делам». Нет, речь, конечно, не про уборку, стирку и глажку: Шарлен несколько лет назад затеяла ремонт во дворце, который пришлось отложить из-за пандемии. А журнал Voici разузнал, во сколько оценила свою бурную деятельность на благо государства княгиня: Шарлен заставила Альбера выплачивать ей 12 млн евро в год за то, что она продолжает играть в семью.