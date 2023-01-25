100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия

100-летняя жительница английского города Честер, Великобритания, Олив Вестерман поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

У Вестерман была насыщенная жизнь. Она жила в Сингапуре, затем долгое время путешествовала по миру вместе с мужем. Будущие супруги познакомились в церкви, которую оба посещали каждое воскресенье.

«Однажды после службы мы разговорились и сразу же нашли общий язык. Больше всего я любила его добрый и мягкий характер, а также то, что он всегда старался помочь другим», — рассказывает она.

Вестерман много лет работала медсестрой в детском саду и считает, что именно общение с детьми помогло ей сохранить молодость души. Своему почтенному возрасту долгожительница дала неожиданное объяснение: по ее словам, она смогла прожить больше других, потому что избегала общения с незнакомыми мужчинами.

Сейчас женщина живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили Вестерман на юбилей коробку шоколадных конфет и флакон духов Estee Lauder, которые раньше она получала на праздники от мужа.