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53 минуты назад

100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия

Lenta.ru

100-летняя жительница английского города Честер, Великобритания, Олив Вестерман поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает издание Metro.

100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У Вестерман была насыщенная жизнь. Она жила в Сингапуре, затем долгое время путешествовала по миру вместе с мужем. Будущие супруги познакомились в церкви, которую оба посещали каждое воскресенье.

«Однажды после службы мы разговорились и сразу же нашли общий язык. Больше всего я любила его добрый и мягкий характер, а также то, что он всегда старался помочь другим», — рассказывает она.

Вестерман много лет работала медсестрой в детском саду и считает, что именно общение с детьми помогло ей сохранить молодость души. Своему почтенному возрасту долгожительница дала неожиданное объяснение: по ее словам, она смогла прожить больше других, потому что избегала общения с незнакомыми мужчинами.

Сейчас женщина живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили Вестерман на юбилей коробку шоколадных конфет и флакон духов Estee Lauder, которые раньше она получала на праздники от мужа.

«Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство», — говорит долгожительница.

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