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45 минут назад

Принц Эндрю обещает раскрыть факты, которые улучшат его репутацию

Газета.Ru

Оказавшийся изгоем в своей семье из-за скандала с Джеффри Эпштейном британский принц Эндрю обещает своим знакомым обнародовать в следующем месяце сведения, которые помогут исправить его репутацию. Об этом написал журналист и эксперт по королевским делам Ричард Эден в своей колонке для Daily Mail.

Принц Эндрю обещает раскрыть факты, которые улучшат его репутацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к нему. Он говорит, что это произойдет в следующем месяце", - цитирует свои источники обозреватель.

Что именно планирует заявить сын Елизаветы II, не уточняется. Однако ранее уже стало известно, что принц Эндрю планирует подать иск к Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс), которая обвинила его в сексуальном насилии, имевшем место, когда ей было 17 лет.

Как отмечает Ричард Эден, принц Эндрю решился на это после консультации с адвокатами, вдохновленный тем фактом, что ранее Вирджиния Джуффре отозвала иск с обвинениями в изнасиловании к другому мужчину, признав, что "могла ошибаться".

Люди,Вирджиния Джуффре,Елизавета II,
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