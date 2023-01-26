Принц Эндрю пообещал раскрыть улучшающие его репутацию факты

Британский принц Эндрю намерен обнародовать сведения, которые помогут улучшить его репутацию. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к нему», — сообщили источники издания.

Они уточнили, что младший брат короля Карла III намерен раскрыть данную информацию в следующем месяце. Однако о каких именно сведениях идет речь не уточняется. По некоторым данным СМИ, принц Эндрю также может подать заявление на отмену многомиллионного соглашения, достигнутого ранее с Вирджинией Джуффре, которая обвинила его в сексуальном насилии.

Кроме того, покойная королева Елизавета II обещала принцу Эндрю, что его отстранение от королевских обязанностей будет лишь временным, заявили собеседники газеты.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.