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2 часа назад

Анджелина Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин

РИА "ФедералПресс"

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли закрыла свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. Об этом пишет Daily Mail.

Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Благотворительный фонд Анджелины Джоли The Jolie Dalton Helic Foundation был официально закрыт», – пишет газета.

Джоли создала благотворительную организацию в 2015 году вместе с политиками Арминой Хелик и Хлоей Далтон при участии бывшего лидера консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга. С тех пор актриса вложила в The Jolie Dalton Helic Foundation порядка 2,1 млн долларов. Как уточняет Daily Mail, на резервном счете фонда осталось 65 тыс. долларов, а задолженность перед кредиторами составляет 1,8 тыс.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии.

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