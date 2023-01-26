Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли закрыла свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. Об этом пишет Daily Mail.

Джоли создала благотворительную организацию в 2015 году вместе с политиками Арминой Хелик и Хлоей Далтон при участии бывшего лидера консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга. С тех пор актриса вложила в The Jolie Dalton Helic Foundation порядка 2,1 млн долларов. Как уточняет Daily Mail, на резервном счете фонда осталось 65 тыс. долларов, а задолженность перед кредиторами составляет 1,8 тыс.