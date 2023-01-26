Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли закрыла свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. Об этом пишет Daily Mail.
«Благотворительный фонд Анджелины Джоли The Jolie Dalton Helic Foundation был официально закрыт», – пишет газета.
Джоли создала благотворительную организацию в 2015 году вместе с политиками Арминой Хелик и Хлоей Далтон при участии бывшего лидера консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга. С тех пор актриса вложила в The Jolie Dalton Helic Foundation порядка 2,1 млн долларов. Как уточняет Daily Mail, на резервном счете фонда осталось 65 тыс. долларов, а задолженность перед кредиторами составляет 1,8 тыс.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии.