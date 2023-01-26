Выросшая без отца девушка подслушала мать и узнала неприятную тайну

«В детстве мне всегда говорили, что отец бросил меня. Впервые я услышала об этом, когда мне было около десяти лет. Я спросила у мамы об отце, она ответила мне, что он меня бросил. Я много плакала в тот день. Когда я стала старше, я стала ненавидеть отца, хотя я до этого даже никогда не виделась с ним», — вспомнила она.