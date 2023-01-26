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1 час назад

Выросшая без отца девушка подслушала разговор матери и узнала неприятную тайну

Lenta.ru

Пользовательница сайта Reddit с ником u/Ihatelife997, выросшая без отца, поделилась историей о том, как она случайно подслушала разговор матери с подругой и узнала неприятную тайну. 19-летняя девушка выяснила, что на самом деле отец не бросал ее: против их общения выступила мать.

Выросшая без отца девушка подслушала мать и узнала неприятную тайну
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор поста рассказала, что ее воспитывал только один родитель.

«В детстве мне всегда говорили, что отец бросил меня. Впервые я услышала об этом, когда мне было около десяти лет. Я спросила у мамы об отце, она ответила мне, что он меня бросил. Я много плакала в тот день. Когда я стала старше, я стала ненавидеть отца, хотя я до этого даже никогда не виделась с ним», — вспомнила она.

По словам девушки, на прошлой неделе она вместе с матерью отправилась в гости к знакомым. Там она случайно услышала, как ее мама призналась подруге, что решила держать отца подальше от дочери после того, как узнала о его измене.

«Мать также рассказала ей о том, каким жалким выглядел отец, когда умолял ее разрешить ему остаться в моей жизни», — написала пользовательница.

После этого девушка связалась с отцом, они поговорили по телефону. В результате отец и дочь договорились поддерживать отношения друг с другом. Также рассказчица сообщила матери, что знает ее тайну.

«Я вычеркну мать из своей жизни на некоторое время, а может и навсегда», — добавила она.

Большинство комментаторов встали на сторону авторши поста и раскритиковали ее мать.

«Если я и мой муж когда-нибудь разведемся, то я не буду запрещать ему видеться с детьми. Ведь это будет наказанием для моих детей, которые ни в чем не виноваты», — заявила одна из участниц обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как ее муж перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста его матери на их свадьбе. Во время речи женщина заговорила о бывшей девушке парня и в результате испортила торжество.

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