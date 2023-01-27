Каким был Траян – римский император и бог славян

Среди всех императоров и правителей Древнего Рима есть плеяда настолько одаренных что повлияли на ход истории всего человечества. Даже когда об античности забыли во времена глубокого Средневековья. Но самым выдающимся из них был даже не Август или Цезарь, а Траян. 1925 лет назад, 27 января 98 года, он взошёл на престол.

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Именно с его правления начинается золотой век Римской империи, когда не было гражданской смуты, а население процветало и благоденствовало. Не случайно, когда все последующие императоры всходили на престол, то Сенат желал им «быть счастливее Августа и лучше Траяна». Только после этой фразы император считался вступившим в должность.

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Его влияние и добродетели были настолько велики, что он под именем Троян вошел даже в пантеон славянских богов, остается на Руси и после принятия христианства. В «Слове о полку Игореве» можно найти фразу «на седьмом веце Трояни», всего он упоминается четырежды. При Траяне Римская империя достигла максимальных размеров, а сам город стал «миллионником».

Его полное имя – Марк Ульпий Нерва Траян. Родился 18 сентября 53 года в Италике – так тогда римляне называли Испанию, в 9 км от нынешней Севильи. Там предки Траяна оказались во время Второй Пунической войны, предположительно, по распоряжению самого Сципиона. Таким образом Траян стал еще и первым в истории Рима правителем из провинции.

Его отца, полного тезки сына, представителя испанского аристократического рода, делает сенатором император Нерон. Таким образом семейство оказывается в Риме. Но вскорости он получил назначение наместником в Сирию. Когда в 89 году случилось восстание Сатурнина, то направил подчиненный ему легион для подавления мятежа. За восстановление порядка в 91 году Траяну-старшему присвоили звание консула.

Сын выбрал карьеру военного, естественную для аристократов того времени. И стал успешным полководцем, которого полюбили солдаты. Он служил как в родной Испании, так и в Германии, отличился подавляя восстания варваров.

В 96 году императором стал Нерва – основатель династии Антонинов и первый из пяти императоров, которые вошли в историю как «хорошие». Но он был уже престарелый, более 60 лет. Поэтому, будучи бездетным, практически сразу озаботился поиском преемника.

Выбор пал на Траяна, как отмечают все современники, в основном по его личным качествам. Он отличался храбростью и смелостью, но чуть ли не основной его чертой называли жажду справедливости. При этом был достаточно прост в обращении, ни тени заносчивости. Уже став императором, мог запросто зайти в дом простого горожанина безо всякой охраны и провести там весь вечер.

Император Нерва видел, что из всех Траян был наиболее достоин стать его преемником. Но тогдашние законы не позволяли взойти на престол человеку, не связанному с предыдущим правителем родственными узами. Тогда он усыновляет Траяна и делает его соправителем – именно тогда к его имени добавляется имя усыновителя. Нерву хоть и относят к «хорошим» императорам, но правителем он был слабым, скорее всего в силу возраста и немощи.

А произошло провозглашение наследником так. В 97 году вспыхивает восстание легионеров и на его фоне происходит раскол в Сенате. Одна часть считает, что императором должен стать наместник Сирии Нигирин Корнелий, командовавший самой мощной армией Рима. Тогда сторонники Траяна проводят его назначение наместником Верхней Германии и Нижней Мезии, где также сосредоточены значительные силы, и легионеры обожают Траяна.

Нерва тоже не сидит сложа руки – он издает указ, по которому император имеет право сам, без чьего-либо участия, выбрать преемника. Самый главный там пункт: выбор должен осуществляться не по родству, а по личным качествам будущего императора. Так была установлена система преемственности, которая будет существовать в Риме до его распада и даже действовать потом в Восточной части, которую мы чаще называем Византией.

Траян получает известие, что стал соправителем и Цезарем, его вызывают в Рим, но он отказывается от всех пышных церемоний. Прислал лишь сообщение, что остается в Германии, пока не завершит все начатые работы по укреплению границы. И только когда закончил все дела, 25 октября 97 года, возвращается в Рим. И делает это максимально торжественно, поскольку его назначают проконсулом и трибуном. Каждому жителю Рима он сделал денежный подарок.

25 января 98 года Нерва умирает, а 27 января Траян официально становится полновластным императором Рима.

Его правление станет одним из самых счастливых. Наверное, этому способствовали безумства императоров-предшественников, достаточно вспомнить таких как Калигула или Нерон. А здесь наступило долгожданное спокойное правление. А главное – справедливое.

«Император никогда не проявлял зависти по отношению к другим, никогда никого не убивал. Любой человек не мог найти в нем ничего, кроме восхищения. Траян не испытывал ненависть или страх перед достойными, а потому старался их возвысить», — писал о нем историк Дион Кассий.

Траян правил до 8 августа 117 года, за это время Римская империя достигла своего максимального размера и затем уже больше не увеличивалась. Завевал Дакию, Наботейское царство, взял столицу Парфии Ктесифон и дошел до Персидского залива. Он редко бывал в столице, проводя время в походах, поэтому выстроил четкую систему государственного управления.