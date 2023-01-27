Кем по национальности на самом деле был Эдуард Хиль

Народный артист РСФСР Эдуард Хиль запомнился большинству советских людей, прежде всего, как первый исполнитель таких популярных песен, как «Лесорубы», «Лунный камень», «Песня о друге», «Голубые города», «А люди уходят в море».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Иногда знаменитый певец упоминал, что в роду у него были испанцы. И правда, откуда взялась такая фамилия – Хиль?

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Военное детство

По документам Эдуард Анатольевич Хиль родился в Смоленске 4 сентября 1934 года. По словам же самого Хиля, он родился в 1933 году, но во время эвакуации документы были утеряны, и год рождения поставили неправильно.

По одной из версий, фамилия Хиль имеет древнерусские корни. Но куда правдоподобнее выглядит другая гипотеза: «хиль» - это искаженное белорусское «гиль» (снегирь). Такая фамилия действительно встречается в Белоруссии, а Смоленск стоял на самой границе с Белорусской ССР. Также Гиль – это мужское имя на иврите.

Отец мальчика Анатолий Васильевич Хиль работал механиком. Дед по отцовской линии возглавлял церковный хор, был репрессирован. Бабушка была домохозяйкой. Мать Эдика Елена Павловна Калугина трудилась бухгалтером.

К началу войны родители Эдуарда состояли в разводе. Он жил в Смоленске вместе с матерью и отчимом. Детский сад, куда ходил мальчик, удалось эвакуировать буквально за полчаса до того, как в город вошли немцы. Так Эдик попал в детский дом, расположенный в поселке Раевский под Уфой.

Жизнь в детдоме была нелегкой. Несколько раз Эдик с друзьями пытались бежать на фронт, но их ловили и возвращали назад. Немало несправедливости вытерпел мальчик из-за своей фамилии, причем не только от других ребят, но и от педагогов - многим она казалась похожей на немецкую.

Мать отыскала Эдика лишь в 1943 году. Мальчик страдал сильной дистрофией, не мог даже самостоятельно ходить. Увидев конфеты, которые привезла мама, спросил: «А хлеб у тебя есть?» Ей пришлось 25 километров нести сына на руках до ближайшей железнодорожной станции. Они вернулись в Смоленск, но и там их настиг голод: люди ели лебеду, ботву от свеклы и моркови, по слухам, доходило даже до людоедства. Чтобы не так сильно хотелось есть, Эдик начал курить. Но впоследствии пришлось бросить, так как это влияло на голос.

Музыка и космополитизм

Потом были учеба в Ленинградском полиграфическом техникуме, занятия в оперной студии Дворца культуры имени Кирова и, наконец, Ленинградская консерватория, окончив которую в 1960 году, Хиль стал солистом Ленконцерта. Пришли оглушительный успех и награды.

В 70-е в СССР начались гонения на эстрадных певцов. Их часто обвиняли в безыдейности и космополитизме, в том, что они перенимают западные манеры и стиль одежды. Хуже всего приходилось артистам еврейского происхождения: их нередко отстраняли от эфиров, не выпускали на гастроли, не издавали пластинки с песнями. В те годы многие известные певцы покинули Советский Союз. Как-то накануне новогодних праздников тогдашний руководитель Центрального телевидения Сергей Лапин заявил, что будущий год стоит начать без Ларисы Мондрус, Вадима Мулермана и Эдуарда Хиля. Но один из редакторов сказал ему, что Хиль вовсе не еврей.

«Испанец» в Париже

Сам же Хиль всячески поддерживал «испанскую» версию своего происхождения. Он ссылался на некоего историка, который уверял его, что фамилия Хиль – испанская. Но как его предки из Испании могли попасть в Россию? Как выяснил Эдуард Анатольевич, в армии Наполеона служили не только французы, но и испанцы.

Возможно, в 1812 году кто-то из них остался в плену под Березиной, откуда вела свой род семья отца. К сожалению, при советской власти многие превратились в «Иванов, не помнящих родства».

Но, по-видимому, «сомнительная» фамилия не только мешала, а еще и помогала карьере. В конце 80-х для советской эстрады настали нелегкие времена, концертные организации и филармонии стали закрываться. Петь дешевую попсу Хиль не мог. Тогда он на время уехал во Францию, где исполнял романсы в парижском кафе «Распутин». Его хитом были «Подмосковные вечера». Как-то послушать русского певца пришел сам французский президент Франсуа Миттеран.