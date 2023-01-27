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3 часа назад

Принц Уильям отчитал Кейт Миддлтон за то, что та задавала слишком много вопросов

Газета.Ru

Принц Уильям отчитал Кейт Миддлтон за то, что та задавала слишком много вопросов волонтерам во время очередного благотворительного визита. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Уильям публично отчитал Миддлтон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 26 января, принц и принцесса Уэльские посетили продовольственный банк в Виндзоре и помогли волонтерам собрать продукты нуждающимся. Сортируя банки с консервами, Кейт Миддлтон подробно расспрашивала сотрудников Windsor Foodshare об их деятельности. «Слишком много болтовни!» — прервал ее Уильям. «Нам нужно немного ускорить процесс. Я уже понял, кто здесь главная болтушка», — добавил он, попросив жену меньше разговаривать и больше работать. А она, в свою очередь, посмеялась над мужем, который неаккуратно загружал тележку.

Прощаясь с принессой и принцессой Уэльскими, сотрудница Windsor Foodshare пошутила, что один из них лучше справился с работой. «А еще один из нас лучше готовит», — сыронизировал Уильям.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Кейт Миддлтон засняли без помолвочного кольца во время первого выхода в свет в 2023 году.

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