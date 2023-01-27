Принц Уильям публично отчитал Миддлтон

Принц Уильям отчитал Кейт Миддлтон за то, что та задавала слишком много вопросов волонтерам во время очередного благотворительного визита. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувший четверг, 26 января, принц и принцесса Уэльские посетили продовольственный банк в Виндзоре и помогли волонтерам собрать продукты нуждающимся. Сортируя банки с консервами, Кейт Миддлтон подробно расспрашивала сотрудников Windsor Foodshare об их деятельности. «Слишком много болтовни!» — прервал ее Уильям. «Нам нужно немного ускорить процесс. Я уже понял, кто здесь главная болтушка», — добавил он, попросив жену меньше разговаривать и больше работать. А она, в свою очередь, посмеялась над мужем, который неаккуратно загружал тележку.

Прощаясь с принессой и принцессой Уэльскими, сотрудница Windsor Foodshare пошутила, что один из них лучше справился с работой. «А еще один из нас лучше готовит», — сыронизировал Уильям.