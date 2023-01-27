Зачем курской медсестре яхта, дайвинг и навыки пилота

Медсестра курской поликлиники № 5, 27-летняя Ольга Массалитова рассказала, чем помогают в ее работе летное мастерство, яхтинг и дайвинг.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Пять лет назад Ольга случайно познакомилась с курскими авиаторами-любителями и сама стала осваивать разные летательные аппараты. Не раз поднималась на 1000 метров и даже управляла самолетом в качестве второго пилота. Новое хобби затянуло настолько, что в декабре 2022 года Ольга вышла замуж за авиаконструктора, который занимается альпинизмом. Вместе с ним она планирует поехать во Владивосток к своим бабушке и дедушке. Там раньше девушка ходит под парусом по Тихому океану и ныряет на его дно за самым красивым и вкусным на свете дальневосточным гребешком.

Видео дня

Что Ольга достает со дна Японского моря, понравились ли ей винговеры, зачем им с мужем понадобился самолет на свадебной фотосессии и на какую технику молодожены копят в первую очередь, девушка рассказала "Курским известиям".

Облака иногда опасны

Ольга признается, что работа у нее довольно энергозатратная и экстремальный отдых помогает ей привести мысли и эмоции в порядок. Но расставаться с медициной она не собирается.

- Я с детства мечтала лечить людей, помогать им и заботиться. К счастью, я достигла своей цели. Сейчас от моего умения и милосердия зависит дальнейшее выздоровление пациента. Не всем дано стать настоящей медсестрой, для этого в душе должна быть потребность. И людей нужно очень любить. Неважно, какая ситуация у тебя дома, на работе надо уметь отключаться от проблем. Потому что как к пациенту подойдешь, как настроишь его, так он и выздоравливать будет. Я стараюсь развивать в себе дар убеждения, воспитываю терпение, тактичность, деликатность в общении с больными и их родственниками. С помощью полетов и отдыха на море или океане я привожу свои мысли и эмоции в порядок, становлюсь собранной, эмоционально устойчивой, то есть обновляюсь, - рассказывает Ольга.

Когда-то девушка мечтательно смотрела на звезды, а днем следила, как плывут облака. Они очаровывали и завораживали ее. И лишь недавно она узнала, что пилоты смотрят на облака по-иному. Они оценивают их, прежде всего, с точки зрения безопасности предстоящего полета. Для них облака несут в себе не только красоту, но и некоторые сложности, а порой и опасность.

В 2019 году парапланеристы пригласили Ольгу на полеты в Рышково. Летними и осенними вечерами, после работы она вникала в особенности парапланерного спорта. Сначала только в теории, а потом инструктор предложил подняться в небо на самолете. Свой первый опыт она помнит до мелочей.

- Это был первый мой полет в должности второго пилота-стажера с инструктором на борту. Это был личный самолет одного из пилотов, который он построил собственноручно. В процессе управления самолетом моя концентрация была, конечно, максимальная, чувствовала особую ответственность за наши жизни. Эмоций масса, бурный восторг и при этом у меня лишь одна мысль в голове: "Главное - не подвести своего инструктора, который поручился за меня и выпустил меня в небо". Инструктор был рядом со мной и контролировал процесс, а при необходимости подсказывал, - вспоминает девушка.

"Адреналин зашкаливает"

Девушка летала на мотопараплане, в тандеме, управляла самолетом и все это ей очень понравилось. С инструктором Ольга неоднократно поднималась на высоту 1000 метров, летала над облаками и даже поучаствовала в трюке.

- Это очень эффектное зрелище, когда два пилота на летательном аппарате кружатся в небе как будто вокруг спирали, адреналин в крови зашкаливает, - признается Ольга.

Как медсестра Ольга советует перед полетами правильно одеться, то есть по сезону. Стоит учитывать, что с набором высоты температура будет снижаться на один градус каждые 100 метров, будет немного ветрено, а при повышенной облачности сыро и зябко. Поэтому Ольга надевает теплую и непродуваемую одежду. Ноги обязательно должны быть в тепле, а еще лучше не забывать перчатки и очки. Перед взлетом девушка надевает шлем.

К счастью, на полетах Ольге ни разу не доводилось оказывать доврачебную помощь, а вот своих пациентов там встречала. Они с удовольствием делились эмоциями после своих полетов.

- Со временем я так привязалась к этому виду спорта, что без неба уже не могла представить свой отдых полноценным. Я летала зимой, весной, летом и осенью. Каждый сезон по-своему завораживает. Но для меня лучший период для полетов - это лето и осень. С высоты живописный край Курской области впечатляет. Я рада, что у меня появилась удивительная возможность видеть то, что было скрыто от нашего взора при нахождении на земле, и каждый раз восхищаться красотой родного уголка, удивляться знакомым пейзажам, запечатленным с нового ракурса. С высоты можно разглядеть землю, людей, город, облака, реки и озера, все то, что не видно в обычной жизни на земле. Я особенно восхищаюсь и вдохновляюсь осенней природой. Это позволяет мне отвлечься от городской суеты, полностью погрузиться в мир природы и насладиться ее великолепием, - объясняет Ольга.

Полеты для Ольги - это отдых по выходным и после работы. А в отпуск она отправляется во Владивосток, где живут ее бабушка и дедушка. Медсестра отмечает, что этот приморский город невероятно красив, море там теплое и чистое, а люди простые и отзывчивые.

- У бабушки с дедушкой есть своя небольшая яхта, на которой мы часто выходим в открытое Японское море, вокруг Русского острова, а далее - в Тихий океан. Мой дедушка увлекается дайвингом, а бабушка - рыбалкой. Мне они привили и то, и другое. Я умею погружаться глубоко и на дне Японского моря люблю искать японский и дальневосточный гребешок, или гребешок Свифта. Также увлекаюсь пресноводной и морской рыбалкой, - объясняет Ольга.

Ольга Массалитова, медсестра: