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2 часа назад

Биохакер тратит $2 млн в год, чтобы заполучить тело 18-летнего подростка

Газета.Ruиещё 2

45-летний житель США тратит $2 млн в год, чтобы жить в теле 18-летнего подростка, пишет LADBible. Мужчина следует строгому распорядку дня и следит за питанием.

Биохакер тратит $2 млн в год, чтобы заполучить тело 18-летнего подростка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брайан Джонсон рассказал, что его конечная цель состоит в том, чтобы все его основные органы, такие как мозг, печень, почки, зубы, волосы и кожа функционировали так же, как когда он был в подростковом возрасте.

Из-за этого американец соблюдает строгую веганскую диету, ежедневно потребляя 1977 калорий. Джонсон каждый день занимается спортом, находясь под наблюдением 30 врачей. Кроме того, Брайан просыпается в пять утра и начинает свой день с приема пищевых добавок. Жизненно важные показатели мужчины также постоянно контролируются, и он ежемесячно проходит медицинские процедуры.

"То, что я делаю, может показаться экстремальным", - прокомментировал американец.

Ранее 50-летний американец удивил людей своей внешностью студента.

Люди,Брайан Джонсон,
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